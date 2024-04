„Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Congres, mulțumesc, America!”. Care sunt cele 4 priorități ale Ucrainei

Într-o recepție a președintelui Ucrainei, Zelenski a punctat starea actuală a Ucrainei. Redăm mai jos mesajul integral, potrivit administrației prezidențiale:

„Astăzi a fost o zi foarte lungă, iar cea mai mare parte din ea a fost dedicată chestiunilor militare.

Am condus o ședință a Statului Major. În special, au fost rapoarte privind performanța industriei noastre de apărare - contractele pe termen lung care sunt deja în vigoare și sunt îndeplinite, și cele care încă necesită atenție specială - o atenție mai mare.

Toți în Guvernul Ucrainei și în Forțele noastre de Apărare înțeleg clar sarcinile de la îndemână. Desigur, a fost un raport al Comandantului șef privind situația de la front. A fost și un raport militar separat astăzi, după ședința Statului Major.

Șeful Serviciului de Informații a Apărării din Ucraina tocmai a prezentat un raport. Evident, acum tot potențialul nostru trebuie să lucreze chiar mai mult de sută la sută pentru a menține situația sub control și pentru a reda inițiativa Ucrainei.

Mai ales că acum, în sfârșit, avem o evoluție pozitivă în ceea ce privește asistența americană și lucrăm pentru a ne asigura că potențialul ucrainean este susținut cu exact tipul de arme de care au nevoie luptătorii noștri.

Nu doar pentru a rezista, ci și pentru a acționa - pentru a acționa cu hotărâre în urmărirea obiectivelor ucrainene, pentru a proteja poporul nostru. Astăzi am discutat despre această problemă cu președintele Biden.

Sunt recunoscător domnului președinte, echipei sale, tuturor membrilor Congresului Statelor Unite, personal domnului Johnson, și tuturor celor care susțin apărarea activă a libertății, pentru decizia care ne aduce beneficii în protecția noastră împotriva terorii ruse și în capacitatea noastră de a pune capăt războiului în mod just, cu adevărata pace pentru toți ucrainenii.

Chiar înainte de începerea convorbirii cu președintele Biden, teroriștii ruși au lovit din nou la Harkov - la turnul de televiziune.

Evident, aceasta este o tentativă de intimidare pentru a face teroarea vizibilă întregului oraș și pentru a încerca să limiteze Harkovul în ceea ce privește comunicarea și accesul la informații.

Se lucrează pentru restabilirea semnalului. Și la fel ca Harkovul, diferite orașe și comunități au nevoie de protecție - au nevoie de "Patrioți". Și în același timp, trebuie să provocăm daune maxime la tot ceea ce Rusia folosește ca bază pentru teroare și pentru logistică militară.

Sunt recunoscător tuturor celor din lume care sunt dispuși să ne ajute în acest sens, și lucrăm cu partenerii noștri americani pentru a ne crește capacitățile.

Cele patru priorități sunt: protecția cerului, artilerie modernă, capacitate pe distanțe lungi și asigurarea ca pachetele de sprijin american să ajungă cât mai repede posibil. Și rezultatul de astăzi este că în acordurile privind ATACMS pentru Ucraina, toate detaliile au fost finalizate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Congres, mulțumesc, America!

Este de asemenea foarte important faptul că echipele noastre, din Ucraina și Statele Unite, au început să lucreze la un acord bilateral de securitate. Putem face din acordul nostru un adevărat model care nu numai că va oferi o securitate mai mare poporului nostru, dar va ajuta și întregul curs al istoriei europene să avanseze în direcția potrivită și doar în pace.

Astăzi, m-am întâlnit și cu o delegație de congresmeni care vizitează Ucraina. Membri ai Camerei Reprezentanților, din ambele partide. Am discutat modalitățile de a face acest an productiv pentru Ucraina și întreaga coaliție a apărătorilor ordinii internaționale. Astăzi, atât cu congresmenii, cât și cu președintele Biden, am discutat și despre pregătirile pentru primul Summit Global pentru Pace. Este la fel de important pentru noi toți ca formatul Summitului pentru Pace și Formula Păcii să devină o poveste de succes pentru Ucraina și majoritatea lumii, pentru toți cei care doresc să trăiască conform regulilor dreptului internațional și în pace.

Mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor care ne ajută în Ucraina să înfrângem teroarea rusă! Mulțumesc tuturor celor care protejează vieți și luptă”, se arată în comunicat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News