Mugur Ciuvică, candidat surpriză la europarlamentare. Apare pe lista scurtă a PUSL: Cu modestie, mă calific. Acesta e rolul meu acolo

Mugur Ciuvică este candidat PUSL pentru alegerile europarlamentare. În cadrul unei emisiuni la Antena 3 CNN, el a fost întrebat de această candidatură și în ce măsură experiența pe care a avut-o în funcții importante în statul român ar putea să ajute.

"O să fie o campanie grea. Hai să vedem cum se desfășoară"

"Am fost invitat pe listă în ideea în care, e ceea ce a spus și doamna Grațiela Gavrilescu, cei de la PUSL au spus că ar vrea să aibă pe listă și reprezentanți ai societății civile. Acesta e rolul meu acolo. (...) Eu am zis cu modestie că mă calific. Hai să vedem. E greu. Eu le-am mulțumit pentru încredere și le mulțumesc în continuare. O să fie o campanie grea. Hai să vedem cum se desfășoară. Sigur, o să conteze și experiența, dar acum situația e alta, adică în Parlamentul European chiar e nevoie de un pic de umanism. Mi se pare că e mult rumeguș în Parlamentul European. E important să cunoști sistemul în care tu o să intri, dar eu zic că e și mai important să aduci ceva nou, adică să nu fi acaparat de sistemul respectiv. La Bruxelles e un sistem care te macină și te prinde într-un fel de 'rumeguș democratic'.

Principala problemă a Uniunii Europene, uniune în care eu cred, nu am cum să nu cred, pentru că eu am fost cu Emil Constantinescu, cel care a semnat primul acord de asociere în 1999, este birocrația. Problema cu birocrația de la Bruxelles este una reală și acolo trebuie lucrat mult. Ideea ca eu să candidez a venit, am spus de câteva ori în emisiune aici la Antena 3 CNN, dar și la Chirieac la DC News, când am afirmat că singurul partid pentru care aș ieși eu la vot în 2024 e Partidul Umanist. Principalul motiv la mine nu a fost partea cu doctrina, ci faptul că a fost fondat de Dan Voiculescu. Dan Voiculescu pentru lupta lui cu Băsescu, ceea ce ne-a și apropiat mult, are tot respectul meu. Deci, prima mea relație cu partidul e ca a fost fondat de Dan Voiculescu, iar după a venit doctrina umanistă", a spus Mugur Ciuvică.

