Morțile suspecte de la Spitalul Sf. Pantelimon. Doctorița poreclită "Doamna cu coasa" ar fi decis cine era lăsat să moară (STENOGRAME)

Procurorii au primit informații de la una dintre martore. Aceasta susține că, de când lucrează ca asistentă în cadrul secției ATI, "a observat că doctorița M.M. obișnuiește să reducă cantitatea de noradrenalină administrată pacienților care sunt în vârstă (peste 80-90 de ani) și staționari de o perioadă în medie de peste 60 de zile în secția ATI, ținuți în viață doar de aparate."

"Inculpata M.M. obișnuiește să facă acest lucru în momentele în care secția este plină, și având în vedere că noradrenalină ajută la menținerea vieții pacientului, reducând cantitatea, se provoacă decesul, eliberând astfel paturi pentru pacienți ce așteaptă transferul pe secția ATI. Martora a arătat că acest lucru îl face doar inculpata M.M., această practică fiind cunoscută de aproximativ tot personalul medical (asistente, infirmiere, brancardieri), însă nu crede că este un aspect cunoscut de către ceilalți doctori", se arată în referatul procurorilor.

Vezi și: „În nici un caz nu poate fi vorba de crimă”. Societatea Română de Terapie Intensivă respinge acuzațiile aduse medicilor de la Spitalul Pantelimon

Dosarul anchetatorilor include și conversații între asistente despre decesul pacienților

Dosarul anchetatorilor include și conversații între asistente despre decesul pacienților.

S. C.: Vineri am făcut ședință și a venit C. aia și mi-a zis că gata, a început să facă curat în saloane, că s-a eliberat un salon. Și zic: Cum s-a eliberat un salon?

V. E.: Adică au murit toți, au murit toți pacienții. (neinteligibil) UPU, au venit alții.

S. C.: Păi cum naiba au murit ăia așa?

V. E.: Păi nu știm, că cică M. și M. opresc (neinteligibil).

S. C.: Ce-au făcut?

V. E.: Mi-au zis asistentele că opresc suportul vasopresor.

S. C.: Noradrenalina.

V. E. : Da, o opresc, da!

S. C. : Doamne Ferește!

V. E. : Cică M. și M..

S. C.: Astea doctorițe!

V. E.: Da, da da.

S. C.: Doamne ferește! Nu sunt sănătoase la cap!

V. E.: Mda și asistentele au zis că ele nu mai suportă chestia asta chiar deloc.

S. C. : Doamne Ferește, așa ceva

La audieri, doctorița M. M. nu a dat declarații și s-a prevalat de dreptul la tăcere

La audieri, doctorița M. M. a refuzat să facă declarații, invocând dreptul la tăcere. Cealaltă doctoriță acuzată, P. M., a negat acuzațiile, susținând că nu a redus rata de administrare a noradrenalinei pentru un pacient și nu știe ca altcineva să fi făcut-o de la 20 ml/h la 1 ml/h.

Procurorii notează în referat că doctorița M.M. se pregătea să își facă "curățenie" în telefon pentru a se eschiva.

"Cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatei M. M. a fost descoperit un prospect al substanţei noradrenalină (intitulat „Noradrenalină tartrat Hypericum 2mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă”), precum şi două înscrisuri olografe în care sunt menţionaţi o mare parte din pacienţii decedaţi în perioada de început a lunii aprilie (perioadă care a stat la baza formulării sesizării în cauză), asistenţii care au fost repartizaţi pe saloanele ATI din aceeaşi perioadă, precum şi menţiunea „curăţenie în telefon”, documente care conduc la concluzia că inculpata îşi pregătea apărarea şi îşi propunea să şteargă probe din telefon, dorind să îngreuneze desfăşurarea urmăririi penale. Cu privire la aceste înscrisuri inculpata a precizat că îi aparţin şi că au fost întocmite de ea (aspect consemnat în procesul-verbal de percheziţie domiciliară)", se arată în referat, potrivit Antena 3 CNN.

Vezi și: ”În niciun caz o crimă!” la Spitalul Pantelimon, spune Norica Nicolai. Prof. Șerban Bubenek, despre medicii acuzați: Sunt femei fragile, sub 30 de ani, cu copii acasă

Asistentele o numeau "doamna cu coasa" pe doctorița care hotăra ce pacienți mor

Referatul procurorilor dezvăluie că una dintre doctorițele arestate era cunoscută sub numele de "doamna cu coasa" de către colegi, din cauza faptului că ea era cea care decidea ce pacienți mor. Procurorii au arătat datele aparatelor de la ATI care demonstrau că s-a scăzut brusc doza de noradrenalină. Mai mulți asistenți ar fi spus că medicii le-au cerut să nu treacă în foile de observație această scădere a substanței administrate.

"La un moment dat inculpata MM a venit pe salonul martorei, a modificat rata noradrenalinei pe injectomatul pacientului de la 15ml/h la 1 ml/h și i-a spus că e "DE LĂSAT". De asemenea, se face mențiunea că martorei îi s-a cerut treacă în foaia de observație valoarea de 15ml/h, potrivit referatul procurorilor care dezvăluie ce le solicita "doamna cu coasa" asistentelor.

Informațiile privind obiceiul medicilor de a instrui asistentele să noteze în foaia de observație o valoare diferită de cea setată pe injectomat sunt confirmate și de transcrierile conversațiilor telefonice dintre denunțătoarea SC și asistenta GA, disponibile pentru organele judiciare.

Valoarea diferită trecută în foaia de observații, cerință de la medici

GA: Da și ne spune (n.n. referindu-se la medic): În foaie treceți cu 20 sau cu 15 și să îi meargă cu 1.

SC: Doamne ferește! Iar asistentele ce zic mă?

GA: Ce, noi? Păi cum să facem așa, ei pleacă, noi iar le dăm la 20", potrivit înregistrărilor depuse la dosar.

Ce le-au spus asistentele procurorilor despre doctorița arestată

"I-am spus doar că a umblat la injectomat. Precizez că i-am spus lui GA că eu cred că doamna doctor P a pus într-un injectomat din salonul 6 doar ser fiziologic. Am spus acest lucru pentru că am observat că doamna doctor avea în mână un flacon de ser fiziologic și o seringă pentru injectomat, lucru care nu prea se întâmplă foarte des. Precizez că doctorii nu obișnuiesc să încarce personal seringa pentru injectomat, acesta fiind atributul asistenților medicali, se arată în referatul procurorilor", potrivit asistentelor audiate în dosar.

Vezi și: Morți suspecte la Spitalul Pantelimon. Avocatul Bărbuceanu consideră că se comite o mare eroare judiciară. ”S-a creat o panică, o isterie în rândul medicilor, mai ales de la ATI”

Cazul unui pacient care a putut fi salvat datorită intervenţiei unei asistente. A suplinit insuficienţa dozei fără să știe medicul

Referatul procurorilor descrie situația unui pacient care a fost salvat de intervenția unei asistente ce a compensat lipsa dozei de noradrenalină fără aprobarea medicului, dar această măsură nu a mai fost posibilă în zilele următoare.

"La data de 26.03.2024, ora 16:45, inculpata M. M., în calitate de medic specialist Anestezie şi Terapie Intensivă la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon Bucureşti”, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei M. M. (pacient în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 49/29 mm/Hg), a încercat să suprime viaţa acestuia prin reducerea dozei de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 15ml/h, la valoarea de 1ml/h (valoare minimală care a fost menţinută o perioadă considerabilă de timp), însă decesul victimei nu s-a produs ca urmare a intervenţiei salvatoare a martorei G.E. care a suplinit insuficienţa dozei de noradrenalină administrată prin intermediul dispozitivului medical cu injectarea, fără ştirea medicului, a acestei substanţe direct în perfuzia pacientului. La data de 04.04.2024, ora 13:17, inculpatele M.M. și P. M. ambele în calitate de medici specialişti Anestezie şi Terapie Intensivă la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon Bucureşti”, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei M. M. (pacient în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 60/36 mm/Hg), acţionând cu intenţia de a suprima viaţa acestuia, i-au redus doza de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 20 ml/h, la valoarea de 1ml/h, fapt ce a condus 58 de minute mai târziu la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului declarat la ora 15:00", se arată în referatul procurorilor.

Procurorii au ajuns la concluzia că doctorițele "au săvârșit faptele cu premeditare, întrucât prin prisma profesiei lor – medici specialişti ATI, cunoşteau efectele noradrenalinei (faptul că această substanţă este esenţială menţinerii unei tensiuni arteriale optime), precum şi consecinţele lipsei ei, iar prin reducerea dozei de noradrenalină au declanșat lanțul cauzal care a dus la deces, iar pe tot parcursul procesului (pentru că decesul nu survine imediat) inculpatele puteau oricând să intervină şi să salveze viaţa victimei, ceea ce însă nu au făcut."

Pacientul care era "de lăsat"

"Pacientului îi era administrată o rată de noradrenalină de 15ml/h, iar la ora 14:00 acesta a intrat în stop cardiac. I-a administrat acestuia adrenalină și câteva compresii toracice, iar pacientul și-a reluat activitatea cardiacă imediat. A informat-o pe inculpata M. M. despre stop și că și-a reluat activitatea cardiacă, aceasta trebuind să vină să facă mențiunile în foaia de observație. La un moment dat, nu-și poate aminti exact momentul zilei, inculpata M. M. a venit pe salonul martorei, a modificat rata noradrenalinei pe injectomatul pacientului de la 15ml/h la 1 ml/h și i-a spus că e “de lăsat”, totodată făcând mențiunea ca martora să treacă în foaia de observație valoarea de 15ml/h", se arată în referatul procurorilor.

Vezi și: Prof. Dr. Șerban Berteșteanu, mărturie de la Spitalul Pantelimon: Unele anesteziste, care azi sunt scuipate la TV, plângeau în hohote

"Doamna cu coasa"

"Cu privire la scăderea ratei de noradrenalină din data de 04.04.2024, ora 13:17, una dintre asistente i-a atras atenția că, după ce prin rezerva 8 au trecut doctorițele P. M. și M. M. (ultima poreclită la nivelul secției ATI “doamna cu coasa”), infirmiera a observat că rata noradrenalinei pe injectomat fusese redusă de la 20 ml/h la 1 ml/h.Totodată, aceasta a mai arătat că a observat că este modificată și valoarea oxigenului de la ventilator. Deși valoarea trebuia să fie setată la 100, aceasta era scăzută la o rată destul de mică, sub 50. Văzând acest lucru, asistenta a ieșit pe hol și a întrebat cine a modificat rata la ventilator și la noradrenalină, iar în acel moment i-a răspuns doctorița P. M. spunându-i că ea a modificat și că urmează să vină, însă nu a mai venit", au mai scris procurorii în dosar.

Injectomatul modificat în funcție de vizitele rudelor

"În situațiile în care, în ciuda modificărilor aduse de doctorița acuzată, pacientul nu deceda până la ora vizitelor, ea revenea și seta injectomatul la valoarea reală din foaie, deoarece se temea că vreunul dintre aparținători poate avea suficiente cunoștințe medicale și să ridice problema nivelului scăzut de noradrenalină. După finalizarea vizitelor, aceasta revenea și modica valoarea din nou pe minim. Pentru a nu exista o supradozare de noradrenalină, pe perioada vizitelor, când inculpata Miron Maria aducea valorile la cele normale de administrare, martora oprea perfuzia sau o trecea la un dozaj minim", se mai arată în referat, potrivit Antena 3 CNN.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News