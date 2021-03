Andreea Esca, gluma care a ridicat internetul în aer, după întâlnirea cu Gerard Pique. Val de reacții, râzi cu lacrimi: Shakira e cu tigaia după colț!

Monica Tatoiu a dezvăluit că a existat un moment în care a vrut să își pună capăt zilelor. Afacerista a dezvăluit că în momentul în care a devenit mamă pentru prima dată, copilul ei s-a îmbolnăvit foarte grav, iar medicii nu îi dădeau prea mari de supraviețuire. Atunci, disperată din cauza suferinței fiului ei, singurul lucru care îi trecea prin cap era să se arunce de la etajul spitalului în care era internată cu micuțul ei.

"L-am luat pe Victor de mână, cu icoana asta și am lăsat-o sub cap. Era tot plin de fire pe cap, vânăt și ne-am ținut de mână. Prima chestie e că am vrut să mă arunc de la etaj, de la Maternitate. În momentul ăla ți se ia tot. Eu nu am știu ce însemna să fiu mamă până nu l-am văzut scos din mine.

L-am luat pe Victor de mână și m-am rugat la Dumnezeu, iar dimineață copilul nu a mai avut nimic. Puterea lui Dumnezeu este imensă, dar trebuie să dai jertfă. Nu înseamnă să tai vițel, să omori un copil, dar trebuie să jertfești ceva", a declarat Monica Tatoiu, la Antena Stars.

Regina Elisabeta și-a pierdut răbdarea. Pedeapsă pentru Prințul Harry, după interviul cu Oprah

Maria Dragomiroiu, dezvăluire după moartea Corneliei Catanga. "Vreau să spun atât: A plecat foarte supărată"