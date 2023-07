Momentul în care Cardi B a aruncat cu microfonul în public / video

Cântăreața americană Cardi B a avut parte de un episod neplăcut în timpul concertului pe care l-a susținut în Las Vegas, iar reacția sa a fost pe măsură.

Concret, după ce a fost stropită cu un lichid de o persoană care asista la concertul său, Cardi B nu a ezitat și a aruncat cu microfonul în direcția acesteia, conform înregistrărilor video care au circulat duminică pe reţelele sociale, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Cardi B has a drink thrown at her onstage. She throws her???? exposing her lip sync. pic.twitter.com/5O3KV8p7bT