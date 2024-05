Moment artistic spontan în holul Universității de Arhitectură „Ion Mincu” din București. Rectorul Marian Moiceanu: Am găsit o pianină, am șters-o de praf, am pus-o la intrare și iată ce a ieșit!

Rectorul Universității de Arhitectură „Ion Mincu” din București, Marian Moiceanu, a surprins un act artistic excepțional din clipa în care a adus o pianină veche în holul instituției.

"Zilele trecute am găsit într-un colț de odaie al școlii o pianină. Am șters-o de praf și am pus-o în holul de la intrare să văd ce se întâmplă. Iată ce a urmat" a spus prof. Moiceanu.

Un tânăr pasionat de muzică s-a așezat în fața instrumentului și a început să cânte o piesă din repertoriul clasic. La scurt timp s-au strâns în holul universității tot mai mulți studenți, curioși de ce se întâmplă dar și fascinați, deopotrivă, de momentul artistic unicat. Nu a fost singurul care a cântat la pianină. Au urmat și alții, fiecare cu talentul și cu stilul lui, astfel că reprezentația din hol a semănat tot mai mult cu o suită cu mai multe acte în același spectacol.

Iată și câteva fragmente din interpretarea de senzație care, pe bună dreptate, a transformat holul universității într-o sală de concert:

