Moartea lui Benone Sinulescu, prezisă de Carmen Harra. Declarația făcută în urmă cu TREI luni

Benone Sinulescu a trecut prin momente grele în luna iulie, atunci când din cauza problemelor de sănătate a fost internat în Spitalul de Urgență din Arad. Din informațiile transmise atunci, artistul a căzut în propria casă, iar starea sa generală s-a deteriorat fulgerător.

Tot în luna iulie, celebra clarvăzătoare Carmen Harra a făcut previziuni cu privire la starea de sănătate a cântărețului, declarație care dă fiori astăzi, când Benone Sinulescu s-a stins din viață.

Într-o intervenție telefonică la Prima TV, în emisiunea lui Cristi Brancu, Carmen Harra a dat de înțeles că artistul are trei săptămâni sau trei luni luni critice.

"Trece printr-un moment puțin dificil al vieții lui, dar, personal, cred că o să treacă peste această încercare. Poate să mai dureze câteva luni, însă simt că o să se echilibreze și o să își revină. Am un sentiment pozitiv. Calculele arată destul de bine, deci să ne rugăm pentru acest artist unicat să treacă cu bine. Are puterea, dată fiind codificarea lui divină, să treacă peste această încercare, are potențialul să treacă în următoarele săptămâni, 3 luni...", a declarat Carmen Harra, la Prima TV, în luna iulie.

Benone Sinulescu a murit în această după-amiază în locuința sa. Decesul ar fi survenit din cauza unei pneumonii ce ar fi apărut cu 2-3 zile în urmă, relatează România TV. Artistul avea 84 de ani.

Benone Sinulescu se afla internat în spital de duminică, iar starea sa s-a înrăutăţit continuu, decedând joi în jurul orelor 14:00, conform Antena3.ro.

"Nea Benny, cum îi spun toți cei care îl iubesc și îi stau în preajmă, nu știe să îmbătrânească. Benone Sinulescu suferă de o boală rară, frumoasă și incurabilă: zâmbetul permanent. Dacă stau și mă gândesc bine, nu-mi amintesc să-l fi văzut vreodată nervos, trist sau căzut pe gânduri. E deschis, spune tot ceea ce simte, povestește tot ceea ce face. E transparent și onest, nu ascunde nimic, ai senzația în permanență că-l vezi că la razele X și că nu-ți scapă niciun detaliu din trupul, sufletul și destinul său.

Este una dintre celebrităţile Buzăului şi e mândru de locurile unde a copilărit – în zona Siriului - mereu vorbeşte despre asta când are ocazia. A debutat de tânăr şi primele melodii au adunat tot ceea ce era mai frumos în munţii şi iubirile Buzăului. Ulterior, colaborarea cu Irina Loghin i-a adus o celebritate care îi fusese parcă destinată. Cântecele lui au fost dintotdeauna greu de imitat, e un stil care i se potriveşte lui şi numai lui", spunea Cătălin Măruță.