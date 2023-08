Mitropolitul Banatului, semnal de alarmă: Stau părinţii cu copiii la masă, o dată pe săptămână, şi fiecare are în mână o lingură şi un telefon!

'Izvorul acestei întâlniri se află în Sfânta Scriptură. Am ales această temă pentru că am văzut că societatea de astăzi este cât se poate de divizată şi am zis să fim prieteni cu Hristos şi între noi. Azi, stau părinţii cu copiii la masă, o dată pe săptămână, şi fiecare are în mână o lingură şi un telefon.', a spus mitropolitul Banatului.

'De aceea, doar prietenia pe principiile rostite de Hristos mai poate uni întreaga societate contemporană de pe Planetă, nu doar cea românească. Pe sigla acestei întâlniri apare o cruce din spice de grâu iar în mijloc este Iisus Hristos încununat cu spice de grâu. Noi am dat astfel mesajul că în aceste zile Hristos va fi încununat aici, în Banat, nu cu spini, ca odinioară, în Ierusalim, ci cu spice de grâu', a afirmat Mitropolitul Ioan al Banatului într-o conferinţă de presă.

În spiritul acestui concept, la ITO au fost invitaţi reprezentanţi ai culturii, educaţiei şi politicului - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, parlamentari, miniştri, profesori universitari, academicieni, care vor susţine conferinţe pentru tinerii participanţi.

'Vor fi abordate probleme de istorie şi cultură universală, fiecare conferinţă având în centrul ei cuvântul Evangheliei. Vineri noaptea se va săvârşi la Catedrala Mitropolitană o slujbă de priveghere, unde am invitat părinţi de la schitul nostru românesc Prodromu din Muntele Athos, care le vor vorbi tinerilor despre istoricul Sfântului Munte Athos, despre schitul nostru şi despre părintele Petroniu, fostul stareţ al schitului, plecat recent dintre noi, pentru că tinerii sunt doritori de slujbele de la miezul nopţii. Cuvântul Evangheliei lui Dumnezeu trebuie să rodească sfinţenie şi sfinţi', a subliniat mitropolitul.

Sâmbătă vor fi organizate conferinţe despre traficul de fiinţe umane şi consumul de droguri. 'Îmbinăm ştiinţă, cultură, religie şi încercăm să vindecăm şi rănile sufleteşti şi trupeşti. Nădăjduim că miile de tineri care vor participa la aceste conferinţe vor duce mesajul antidrog între colegii lor', a spus Mitropolitul Ioan al Banatului.

Acesta a menţionat că va fi organizat şi un marş paşnic în memoria tinerilor care au căzut în Revoluţia din Decembrie 1989, la Timişoara. 'Am ales unul dintre cele mai importante trasee de atunci, din zona căminelor studenţeşti spre Operă, unde va fi un moment dedicat martirilor. În Piaţa Operei s-a rostit atunci Tatăl nostru, în genunchi, cu faţa spre Catedrală. Se va rosti o rugăciune pentru ei', a menţionat mitropolitul.

De asemenea, potrivit acestuia, sâmbătă seara vor fi organizate la mai multe biserici din Timişoara întâlniri între tinerii participanţi şi credincioşii parohiilor respective, unde vor fi şi ierarhi invitaţi din străinătate. Duminică va fi oficiată Liturghia şi va fi predată 'flacăra' acestei acţiuni tinerilor de la Bucureşti, pentru că în 2025 se vor împlini 100 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române şi ITO se va organiza în Capitală. ITO face parte din agenda culturală Timişoara Capitală Europeană a Culturii TM2023, notează Agerpres.

