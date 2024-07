Mircea Geoană, despre candidatura la prezidențiale: E un răspuns suficient de clar

Întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale, Mircea Geoană a spus că nu poate face un anunț oficial din respect pentru NATO și etica profesională. Mircea Geoană a menționat că va putea vorbi mai liber odată ce constrângerile sale actuale se vor termina. El a subliniat și că este curios faptul că principalele partide din România nu au încă un candidat anunțat pentru viitoarele alegeri, ceea ce ridică o întrebare mai profundă.

„Pot să spun un singur lucru astăzi, că sunt tot mai convins de faptul că acest summit nu a fost ultimul meu summit, în această poziție sigur, dar în altă poziție, destul de posibil.

De ce nu pot să dau un răspuns complet? Cred că e un răspuns suficient de clar, dar nu am voie și nu pot moral, etic, profesional vorbind, să fac un anunț atâta vreme cât sunt încă la NATO și am spus acest lucru, nu ca să mă eschivez de un răspuns, ci pentru că respect prea mult organizația pe care o servesc și etica profesională pe care trebuie să o am.

Eu am aici niște constrângeri care în curând se vor termina și atunci o să fim mai liberi să putem să vorbim direct. (...)

Ceea ce este mai curios, și nu sunt deloc ironic, este situația în care principalele partide din România, vorbesc de cele mai mari, nu au astăzi un candidat cel puțin anunțat. Dacă la mine există o explicație obiectivă și nu subiectivă, cred că acolo este o întrebare un pic mai profundă.", a spus Mircea Geoană.

Mircea Geoană: „Eu am un răspuns"

Întrebat dacă are un răspuns, Mircea Geoană a spus că situația politică actuală din România este neobișnuită, cu un risc politic major pe care unii nu vor să și-l asume și alții care ar dori, dar nu au suficiente voturi. Acesta a subliniat că este ciudat că principalele partide din România nu au luat încă o decizie privind candidații lor.

„Eu am un răspuns și nu vreau să pară nimic altceva, decât o situație a faptului că într-o parte există probabil un calcul de risc politic major, pe care cineva nu vrea să și-l asume, și cineva și-ar dori să-și asume, dar nu are voturile necesare.

Este o situație cu totul inedită pentru democrația noastră fragilă, fragilizată de multe ori, și din exterior și din interior, dar dacă la mine lucrurile sunt suficient de clare, nu pot face un anunț atâta vreme cât sunt la NATO, pentru ceilalți este cu atât mai bizar să fie atât de avansat în calendarul electoral și să nu poată să-și ia o decizie.", a spus Mircea Geoană la Antena 3 CNN.

