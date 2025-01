Mircea Badea, nedumerire după ce David Popovici și-a cumpărat un Porsche Spider cu 120.000 euro

Mircea Badea a comentat acest subiect la Antena 3 CNN.

„David Popovici ne-a zis că, în fiecare zi, timp de doi ani, s-a uitat la mașina respectivă, la prețuri etc. Dar eu îmi amintesc ce ne-a spus David Popovici acum două luni: „Nu pot să o conduc pentru că atrage prea mult atenţia, aşa că prefer să conduc maşina mea obişnuită. O maşină care se pierde mult mai repede în mulţime. Eu conduc un Audi A3, vechi de 10 ani. Mai merg şi cu autobuzul. Mă bucur că acum am ocazia să spun că am o maşină complet obişnuită, un Audi cu 105 cai putere”.

Deci acum două luni, ne spunea că o mașină cu prețul între 30.000 și 50.000 euro i se pare extravagantă și că el preferă să conducă mașina lui cea veche.

Iar acum ne spune că timp de doi ani, zi de zi, s-a uitat la Porsche-ul de 120.000 euro. În timp ce spunea că preferă să conducă o mașină care se pierde în mulțime, se uita după Porche. Singura mea întrebare este de ce a zis în urmă cu două luni ce a spus, iar acum altceva? Nu este niciun atac. Am această nedumerire pe partea de comunicare. Nu mă refer la altceva”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

David Popovici a dezvăluit că și-a cumpărat un Porsche de 120.000 de euro după o lungă perioadă în care s-a uitat în fiecare zi pe Internet la mașină.

„Îmi plac maşinile. Tocmai mi-am luat o maşină la care m-am uitat zi de zi timp de doi ani pe Internet, am verificat în fiecare zi preţurile, m-am uitat la toate review-urile de pe Pământ… Sunt mândru şi fericit că am reuşit să o iau. Mi-am permis această plăcere. M-a convins că merit, cumva”, a spus David Popovici la podcastul M.C.N.

Decizia luată de David Popovici vine la doar câteva luni după ce Ion Țiriac le-a oferit câte o mașină medaliaților de la Jocurile Olimpice de la Paris desfășurate în vară.

