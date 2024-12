Mircea Badea, arestat în Marea Britanie. Mihai Gâdea a dezvăluit de ce

Vezi și - Întâlnirea mercenarilor lui Potra, la herghelia unde Georgescu a învățat să călărească. Patronul sirian a confirmat prezența candidatului pro-rus la întâlnire

Mircea Badea a rememorat, la Antena 3 CNN, într-un dialog cu Mihai Gâdea, situația reținerii sale în Marea Britanie, petrecută acum câțiva ani, cu privire la proceduri, în contextul arestărilor mercenarilor lui Georgescu, dar și cazul lui Eugen Sechila, care a fost oprit în trafic, verificat, dar lăsat să plece, spre deosebire de ceilalți inculpați.

Iată dialogul dintre Mircea Badea și Mihai Gâdea, încărcat cu multe ironii, cu privire la arestarea din Marea Britanie, petrecută în aeroport:

”Aștept să văd, în legătură cu mercenarii, înțeleg că Eugen Sechila nu a fost luat cu ceilalți, l-au oprit, verificat și dat drumul. Urmăresc și eu să văd, inclusiv chestia asta mi se pare interesantă, nu contest în niciun caz, dar chiar sunt interesat, mai ales că am fost arestat și eu, adică reținut. Și nu o dată, în mai multe țări. Am o carieră internațională, în legătură cu reținerile. Am fost reținut nu doar la Londra, pe vremea când era în Uniunea Europeană, dar și la Chișinău, pe vremea domnului Voronin. Și am fost păzit cu Kalashnikov, vreo două ore”, a zis Mircea Badea.

”Explică-ne de ce ai fost reținut la Londra”, a spus Mihai Gâdea.

”A venit SWAT Team la aeroport și m-a arestat” / ”Se uitau mirați la noi!”

”A venit SWAT Team la aeroport și m-a arestat. Și tu erai de față și încercai să le spui că noi suntem băieți buni”, a zis Mircea Badea.

”În imensa lui înțelepciune, domnul Mircea Badea, numele să îi fie lăudat, și-a lăsat un spray paralizant în rucsac”, a spus amuzat Mihai Gâdea.

”Un mini arsenal, ca să spun așa”, a punctat, cu ironie, Mircea Badea.

”Și au venit oamenii de la SWAT, erau cât studioul de mari și se uitau mirați la noi”, a spus Mihai Gâdea.

”Vreau să zic că, în Marea Britanie, polițistul de stradă este neînarmat, așa e filozofia acolo”, a zis Mircea Badea.

”Știți, la noi în România, mai sunt câini. Și eu alerg noaptea, după emisiune!”

”Și cei de la SWAT au întrebat ce e cu spray-ul. Și a răspuns: Știți, la noi în România, mai sunt câini. Și eu alerg noaptea, după emisiune!”, a spus Mihai Gâdea.

”Dar a fost și un interogatoriu, iar apoi am stat și în celulă vreo 3 ore, cred. Din când în când, venea unul și îmi zicea Stay back!, să nu stai aproape de ușița de la celulă, să nu îl ataci cumva. Și când a intrat m-a întrebat dacă m-am răzgândit și să sun la ambasada. Și ziceam că absolut nu! Acolo e cu drepturi, cu d-astea...”, a zis Badea.

”Și era și Băsescu președinte, dacă sunam la Ambasadă, ăia făceau cerere de... detenție permanentă!”, a spus ironic Mihai Gâdea.

”Mi-au dat și CD audio, cu interogatoriul!” / ”Îl mai asculți, din când în când, nu?”

”Apoi, la plecare, la ieșire, mi-au dat și CD audio, cu interogatoriul!”, a spus Mircea Badea.

”Îl mai asculți, din când în când, nu?”, a spus, în același ton, Mihai Gâdea.

”Da, mi se pare un moment bun! A fost destul de cool! La fel de spectaculos a fost și la Chișinău! Deci, fiind reținut de oamenii legii, de mai multe ori, pe planetă, sunt interesat de următorul aspect, respectiv Horațiu Potra mai rămâne în custodia Poliției. Procurorii prahoveni vor cere, marți, emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele lui. Și sunt interesat, cu privire la rămânerea în custodie, adică ți-a expirat mandatul de reținere... cum rămâi în custodie?”, a mai spus Mircea Badea, la Antena 3 CNN.

