Mircea Badea, după ce a aflat de decesul lui Florin Condurățeanu: Sunt în stare de șoc. Părea nemuritor

Mircea Badea s-a arătat șocat de moartea jurnalistului Florin Condurățeanu. În direct la Antena 3, Mircea Badea a declarat că maestrul era perceput ca fiind nemuritor.

Mircea Badea, realizatorul emisiunii "În gura presei", şi-a găsit cu greu cuvintele pentru a exprima ce impact a avut maestrul asupra sa.

”Eu sunt în stare de şoc. Am intrat în casă, am dat drumul la televizor și am citit burtiera acum. Acum douăsprezece minute am aflat și practic mi-a căzut capul. Eu îl percepeam pe Țuțu (n.r Florin Condurăţeanu) ca nefiind un om nemuritor. Era exact cum a spus și Adrian Ursu, era un iubitor de oameni de cuvinte, inclusiv de țară. Era cel mai mare iubitor pe care l-am cunoscut. Poate că de asta la un moment dat inima sa nu a rezistat. Cât de mare poate fi? Era unic. Nu l-am perceput niciodată ca fiind muritor. Eu am vorbit cred, în urmă cu 10 zile cu el. Am cerut un sfat pentru că era foarte priceput, e un fel de a spune, acum că sunt în stare de şoc. Am cerut un sfat medical pentru a salva pe cineva. Florin Condurățeanu a fost un mare intelectual şi nu l-am perceput niciodată ca fiind muritor. Avea atâtea caracteristici unice aparte, era cu totul şi cu totul altceva. Era un spectacol”, a spus Mircea Badea la Sinteza Zilei.

Florin Condurățeanu a murit astăzi la vârsta de 71 de ani după ce a făcut un stop cardio-respirator. Mihai Gâdea a anunțat în această seară, în lacrimi, în direct la Antena 3, decesul lui Florin Condurățeanu.

Analistul politic Bogdan Chirieac susține că moartea jurnalistului Florin Condurățeanu este ”o mare pierdere pentru cultura și jurnalismul din Români”.

CITEȘTE AICI MAI MULTE: Jurnalistul Florin Condurățeanu a murit. Bogdan Chirieac: O mare pierdere pentru cultura și jurnalismul din România

În ultimul interviu pe care celebrul jurnalist l-a acordat pentru DC News, în 2020, a povestit despre norocul destinului, dar și despre soarta României în vreme de pandemie.

Contactat de ziua sa de nume, Florin Condurățeanu a spus cât de bucuros a fost să primească mesaje și telefoane.