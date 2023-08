Minivacanță de Sfânta Maria 2023, top destinații. Locul din România în care Val Vâlcu ar merge doar cu sentință definitivă și executorie / video

Bugetarii se bucură de o nouă minivacanță - sâmbătă, duminică, luni și marți, de Sfânta Maria. În ce destinații vor merge rămâne de văzut, dar până atunci aflăm de la jurnalistul Val Vâlcu și sociologul Alfredi Bulai câteva locuri interesante - de ignorat sau de văzut.

Paris, în topul destinațiilor de vacanță vara?

„Văd titluri de genul: Paris, în topul destinațiilor de concediu. Să mergi la Paris vara... doar un român poate să o facă. Adică de ce ai vrea să te chinui așa? Bali se află în topul destinațiilor din august, dar acolo este frumos oricând. În septembrie sunt prețurile de trei ori mai mari, așa că poți să mergi în octombrie de exemplu. Vremea este la fel tot anul în Bali. În Paris însă este coșmar”, a zis jurnalistul Val Vâlcu.

Anglia sau Egit, destinații dacă ești pasionat de istorie

„Când vine vorba despre străinătate, am niște nebunii ale mele. De exemplu: îmi place Anglia. Cred că este singura țară, cu excepția României, unde aș putea trăi, nu aș trăi ușor, dar acolo mi-ar plăcea. Mă inspiră, îmi place să miros istoria de acolo. (...) Veneția este un oraș care merită văzut de oricine. De asemenea, pentru cineva ca mine care a studiat istoria, o altă destinație este Egipt, deși acolo este cald, dar nu la fel de cald ca în București pentru că acolo nu este o căldură cu umiditate. Eu am crezut că o să mor acolo, dar am murit când am ajuns în București. Era mai cald aici decât la Cairo”, a zis sociologul Alfred Bulai la DC News și DC News TV, în emisiunea „Nod în papură”.

Alfred Bulai a spus că nu prea este adeptul vacanțelor și mai degrabă se bucură dacă merge într-o localitate din România decât undeva în Franța.

De asemenea, a zis și unde nu-i place să meargă: „În Germania nu îmi place”.

Jurnalistul Val Vâlcu a zis unde nu ar merge sub nicio formă: „Mă duc la Mamaia doar cu sentință definitivă și executorie. Merg acolo doar dacă aflu că sunt condamnat o săptămână la Mamaia”.

Bugetarii vor avea parte de o nouă minivacanță de Sfânta Maria - patru zile libere în intervalul 12 august- 15 august (inclusiv), după ce Guvernul a decis să fie zi liberă și 14 august (luni). Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, joi, că în această perioadă vor fi mobilizați aproximativ 24.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră.

