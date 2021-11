Minivacanță de nouă zile. Nici măcar Guvernul Cioloș, mare apărător al bugetului și performanței, n-a rupt tradiția

Până în 2021, toate zilele libere declarate ca sărbători au fost fixate prin legi doar în anii electorali, ca parte a unei strategii politice. Acum, chiar dacă nu am avut an electoral, am avut o criză politică, iar politicienii au dat premiu, pentru anduranța românilor, câteva zile libere.

Politicienii ne iubesc. Și nu doar că ne dau zile libere în ani electorali, ci sunt darnici și când vine vorba de punți. Adică dacă în alte țări joi este zi liberă, nimeni nu dă liber și vineri. Oamenii merg la muncă, nu și în România, unde aceste punți sunt deja o tradiție. Niciun guvern nu a avut curajul să rupă "datina".

Chiar și tehnocrații, marii apărători ai bugetului, ai performanței, s-au aliniat tradiției. De exemplu, românii au beneficiat de o minivacanță de cinci zile, de 1 Decembrie, și pe vremea Guvernului Cioloș. Executivul a aprobat, la acel moment, o Hotărâre prin care ziua de 2 decembrie se stabilise ca zi liberă.

Zile libere 2022. Mai multă relaxare ca-n 2021

Anul acesta, mai avem libere doar pe 30 noiembrie 2021, de Sfântul Andrei, marţi, și pe 1 decembrie 2021 - Ziua Naţională a României, miercuri. În 2022 sunt 15 sărbători legale: 6 în weekend și 9 în timpul săptămânii.

Zile libere în 2022 sunt:

1 ianuarie (sâmbătă) - Anul Nou

2 ianuarie (duminică) - Anul Nou

24 ianuarie (luni) - Ziua Unirii Principatelor Române (Mica Unire)

22 aprilie (vineri) - Vinerea Mare

24 aprilie (duminică) - Paștele Ortodox

25 aprilie (luni) - Paștele Ortodox

1 mai (duminică) - Ziua Muncii

1 iunie (miercuri) - Ziua Copilului

12 iunie (duminică) - Rusalii

13 iunie (luni) - Rusalii

15 august (luni ) - Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (miercuri) - Sfântul Andrei

1 decembrie (joi) - Ziua Națională a României

25 decembrie (duminică) - Crăciunul

26 decembrie (luni) - Crăciunul

În 2022, doar 6 din zilele libere pică în weekend, restul de 9 fiind în cursul săptămânii, față de 8 zile libere care picau în weekend, în 2021.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, angajaţii care sunt nevoiţi să lucreze inclusiv în zilele considerate libere, vor primi în plus la salariu, adică ziua lucrată va fi plătită dublu.