Ministrul Ciprian Teleman a demisionat din USR 

"Nu am vrut să fie public, dar a devenit public. Mă retrag din USR. Aş vrea să spun care sunt motivele pentru a nu lăsa loc speculaţiilor. În acest moment, USR are resursele necesare pentru a-şi urma linia politică şi fără contribuţia mea. Am intrat în politică şi pentru a schimba imaginea politicianului într-una a decenţei şi a dedicării pentru interesul public. A fost primul mesaj pe care l-am transmis colegilor din MCID, că vreau să fim o instituţie care îşi serveşte clienţii. Nu cred în politica forţei, cred în cea a dialogului şi a consensului. Am contribuit la organizarea PLUS cu experienţa dobândită în activitatea profesională", scrie Ciprian Teleman pe Facebook.

El a menţionat că a pledat "necondiţionat" pentru fuziunea PLUS cu USR şi că el crede, în continuare, că "exploatarea complementarităţii celor două partide ar fi generat o valoare mai mare".



Teleman a adăugat că a înfiinţat un minister "pentru următorii 20 de ani, în condiţii politice complicate".



"Am lăsat două componente importante în PNRR, cea de digitalizare şi cea de internaţionalizare a cercetării, construite cu contribuţia unor oameni extraordinari, cărora le rămân recunoscător", a precizat Teleman.

Teleman: Am învățat din sfaturile sau criticile lor





Totodată, el a subliniat că nu are "nicio ranchiună sau vreun resentiment" şi că apreciază calităţile colegilor cu care a fost în Guvern, precum şi ale "multor colegi din USR-PLUS".



"Am învăţat din sfaturile sau din criticile lor. Cred că politica are nevoie, în continuare, de resurse din afara ei. Are nevoie de specialişti în politici publice, în reformarea administraţiei, în digitalizare, în ustiţie, în Sănătate. Are nevoie şi de voci vehemente care să semnaleze abuzurile. Experienţa pe care am acumulat-o rămâne disponibilă celor care vor propune proiecte coerente de modernizarea a României. Succes, USR, succes celor care cred în viitorul României", a scris Teleman în mesajul său.

Demisionează și Dacian Cioloș? Drulă: Ar fi o chestiune lipsită de sens

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, consideră că o eventuală plecare a lui Dacian Cioloş din partid ar reprezenta o eroare strategică majoră, pentru că toate energiile ar trebui să se coaguleze în proiectul USR care îşi propune ca în 2024 să ofere românilor o guvernare "responsabilă, pro-occidentală".



"E o chestiune lipsită de sens. În momentul de faţă, toate energiile ar trebui să se coaguleze în acest proiect, care este casa bună a tuturor celor care vor să construiască o alternativă liberală, democratică, profesionistă, în România. Să pleci acum, pe modelul ăsta al foştilor lideri care pe sfârşit de carieră îşi mai fac un proiect de vanitate şi practic să dai o mână de ajutor acestui sistem securisto-socialist, este o eroare strategică majoră, după părerea mea, dar fiecare răspunde pentru acţiunile sale politice", a spus, marţi, Drulă, la RFI.



El a precizat însă că "nu are o informaţie directă" despre o eventuală plecare lui Dacian Cioloş din USR.



Liderul interimar al USR a subliniat că unul dintre proiectele partidului este să discute, din uşă în uşă, cu românii despre problemele economice.



"Toată clasa politică veche s-a reunit în acest bloc mare care duce România către faliment şi în partea cealaltă avem USR, alternativa liberală democrată, responsabilă, de guvernare profesionistă. Suntem opoziţia în România în prezent şi avem muncă de făcut până în 2024, avem foarte multe proiecte. Chiar ieri am demarat un proiect în care vom merge şi vom vorbi direct cu românii, din uşă în uşă, exact despre aceste probleme economice, avem departament de politici publice, avem opoziţia pe care o facem pe toate fronturile în Parlament. Pe scurt, vom construi această alternativă care va duce lupta în 2024 între aceste două blocuri: cel prezent care duce România spre faliment şi o guvernare, pe care noi o propunem, profesionistă, responsabilă, pro-occidentală, cu adevărat liberală", a adăugat Drulă.

