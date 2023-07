Bogdan Chirieac: ”Și s-a întâmplat nenorocirea”. Prima reacție după moartea lui Mihnea Vasiliu

Moartea fulgerătoare a omului de presă şi fost şef al Ringier România a cutremurat toată ţara şi îndeosebi lumea mass-media, peisaj în care a fost de departe apreciat şi respectat. Iniţial, Mihnea Vasiliu venise în această dimineaţă în sectorul 1 al Capitalei pentru a se întâlni cu fosta soţie şi cu fiica sa. I s-a făcut rău în faţa hotelului iar angajaţii de la recepţie au apelat numărul de urgenţă 112. Paramedicii sosiţi la faţa locului nu l-au mai putut readuce la viaţă. Trupul neînsufleţit a fost preluat şi dus la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

S-a deschis deja dosar pentru moarte suspectă. Principala ipoteză pe care se merge este cea a unui stop cardio-respirator. Chiar fiica acestuia spune că în urmă cu două săptămâni, în vârstă de doar 57 de ani, a suferit un infarct, iar astăzi se crede că ar fi depus un efort fizic extrem de mare, având mai multe întâlniri în ultimele zile.

„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului", declara Vasiliu în momentul în care compania elveţiană Ringier nu l-a mai vrut.

Jurnalistul Victor Ciutacu crede că, de fapt, Mihnea Vasiliu "a fost zburat" de la Ringier România, aşa cum a şi afirmat în direct, la România TV.

Analistul politic Bogdan Chirieac regretă moartea fostului coleg de breaslă şi crede că a fost vorba şi despre o suprasolicitare nervoasă, sub presiunea schimbărilor în plan profesional din ultima perioadă. Legat de mesajul public al lui Mihnea Vasiliu, analistul politic are câteva observaţii:

"E un mesaj tipic, politicos, corect, corporatist. E perfect credibil acest lucru. Nu cred că e ceva de ascuns sau vreo conspiraţie în ceea ce priveşte decesul lui. Pur şi simplu, probabil că a suferit un infarct atunci, o fi primit un stent sau ceva, dar dacă fiica sa a spus că a lucrat foarte mult cât a fost şi caniculă... Probabil că nu avea niciun plan în afara Ringier. Înainte a lucrat şi în trustul Pro, şi la Caţavencu de unde a trebuit să plece, şi în Ringier de unde a trebuit să plece... probabil că încerca să-şi găsească o cale. Şi atunci a avut foarte mult de lucru. Eu pot să cred asta! Astăzi s-a schimbat frontul atmosferic, ceea ce e foarte rău pentru cardiaci... şi s-a întâmplat nenorocirea. Despre asta e vorba!" a spus Chirieac în platoul România TV.

Mihnea Vasiliu a condus, timp de 12 ani, Grupul Ringier care deţine Libertatea şi alte publicaţii.





