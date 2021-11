Mihai și Elwira Petre au fost desemnați, duminică seara, câștigătorii celui de-al patrulea sezon Asia Express, iar în urma marelui eveniment au curs o mulțime de mesaje, atât din partea celor doi pentru publicul care i-a susținut, cât și din partea colegilor din competiție, colegilor din showbiz și chiar și din partea urmăritorilor emisiunii.

Mai mult, Elwria Petre și fiica mai mare a celor doi, Catinca, au fost prezente în platoul Superneatza cu Răzvan și Dani, iar printr-o intervenție video, a fost prezent și Mihai Petre, care se află în Israel.

Elwira Petre a vorbit despre cele mai grele perioade din Asia Express și a spus că totul a fost o aventură grea, care în final le-a adus o satisfacție enormă.

"A fost o aventură. Și sincer, răsplata a fost atât de frumoasă și a fost o perioadă superbă, cu toate lucrurile bune, cu rele. A fost o experiență tare frumoasă. Dorul de copii a fost cu mine în fiecare zi. A fost cel mai dificil lucru pe care l-am îndurat în Asia. În același timp a fost și cea mai mare motivație a noastră. Dacă nu ar fi fost ele, ne-ar fi fost foarte greu. Era suficient să fiu cu Mihai și gândul la ele ne ținea așa în forță", a declarat Elwira Petre, la Antena 1.

Catinca, fiica cea mare a familiei Petre, a dezvăluit când i-a fost cel mai dor de părinții ei, care au stat 2 luni departe de casă.

"De ziua Copilului mi-a fost cel mai dor de ei pentru că nu erau acolo cu noi acasă, dar m-am bucurat că mi-au lăsat o scrisoare. Eu și Ariana ne-am bucurat că ne-au dat câte două costume pentru că mami mi-a promis că o să ne facă o doamnă un costum animal print", a spus Catinca, într-o apariție rară la televizor.

Mihai Petre, declarație de dragoste pentru Elwira

Aflat în Israel, acolo unde participă la un concurs, Mihai Petre a vorbit despre motivația pe care a avut-o în competiție, dar și despre modul în care experiența Asia Express l-a ajutat să o redescopere pe soția sa.

"Am avut atâtea emoții și m-am întors în fiecare loc în care am desfășurat câte o misiune. Am avut o zi liberă înainte de concurs și îți dai seama că tot ce am făcut a fost să merg. Am ajuns în locul în care s-a dat Startul Finalei și e de nedescris emoția asta. Asia Express a fost una dintre cele mai importante competiții din viața noastră. Încărcătura emoțională parcă n-a fost atât de mare niciodată la o competiție cum a fost la Asia Express.

Eu întotdeauna am medalionul ăsta care reprezintă un tată care ar fi în stare să facă orice pentru copiii lui. Din când în când îl mai pupam pe ascuns. Asta mă motiva: gândul la ele. Am avut vreo trei momente grele, dar nu am vrut să renunț niciodată. Asta era și cea mai puternică motivație a mea. Ba din contră, am vrut să continui până la final. Știi cum e, când ai o motivație atât de puternică nu îți trece prin cap gândul să renunți", a spus Mihai Petre.

În plus, Mihai Petre a adăugat că Elwria este perfecțiunea întruchipată și că s-a reîndrăgostit de ea.

Auzind cuvintele tatălui său, Catinca s-a bucurat și i-a zâmbit mamei sale, care era foarte emoționată.

"Chiar a fost o perioadă de reîndrăgosteală. A fost un moment în care mie mi s-au confirmat lucruri despre Elwira. Eu știam de la început cum e Elwira. M-am bucurat să o văd și din afară. M-am uitat la emisiune și m-a impresionat cu adevărat. Îi sunt recunoscător atât simt. Dar mi s-au certificat lucruri, adică am descoperit-o tot pe ea. E aceeași femeie de care m-am îndrăgostit, este aceeași mamă puternică, este perfecțiunea întruchipată pentru mine, clar. Am descoperit din nou asta!", a mai declarat Mihai Petre.