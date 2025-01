Meteorologii vin cu vești bune pentru facturile românilor. Alina Șerban, ANM: Temperaturile vor fi din ce în ce mai ridicate cam în toată țara

Am avut zile cu ger năprasnic și am fost nevoiți să dăm centralele la maxim pentru a face față frigului, dar meteorologii vin acum cu vești mai bune. Încet-încet se va încălzi în zilele ce urmează, iar temperaturile vor deveni din nou pozitive. Alina Șerban, meteorolog ANM, a explicat ce ne așteptă în weekend și când scăpăm de tot de ger.

"Am avut temperaturi foarte scăzute în aceste zile și mai ales dimineața. Chiar și în acestă dimineață temperaturile au coborât sub pragul gerului, sub -10 grade, în mare parte din Transilvania, în zona deluroasă a Olteniei și a Munteniei, înspre -16 grade în depresiuni, dar veștile sunt bune pentru următoarele zile, spre weekend chiar, când temperaturile vor crește mai ales în zonele deluroase, acolo unde vor atinge valori la amiază de 14-15 grade.

Ger la noapte, dar pe arii mai restrânse

Până atunci însă vom vorbi în continuare despre ger la noapte, însă pe arii mult mai restrânse, în mod deosebit în estul Transilvaniei temperaturile vor mai scădea sub -10 grade, dar în celelalte regiuni vor fi negative și negative se vor menține până înspre weekend, chiar dacă vor mai crește în nopțile următoare, nu vom mai atinge pragul gerului.

Ziua temperaturile vor fi din ce în ce mai ridicate cam în toată țara. Vor crește astăzi și în partea de vest și nord-vest a teritoriului acolo unde ieri au fost negative, astfel încât până sâmbătă aș spune vom avea temperaturi maxime la nivelul întregii țări, între 1-2 și cel mult 7-8 grade, mai ridicate în zonele deluroase, spre 10-11 grade, cu o vreme în general frumoasă, precipitațiile vor lipsi cu desăvârșire", a declarat Alina Șerban la Antena 3 CNN.

