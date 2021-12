Mesajul Patriarhului Daniel la Gala "Valori şi tradiţii româneşti - UNESCO 65"

"Participarea Bisericii Ortodoxe Române la evenimente din agenda UNESCO-65 este motivată de necesitatea cultivării identităţii spirituale şi culturale a poporului român, în dialog cu valorile şi tradiţiile altor popoare, precum şi de recunoştinţa şi fidelitatea faţă de memoria înaintaşilor noştri, creatori de valori artistice şi culturale netrecătoare.



Cunoaşterea, păstrarea şi promovarea acestor valori, precum şi a contextului spiritual şi cultural în care au fost realizate, sunt necesare nu doar pentru prezent, ci mai ales pentru generaţiile viitoare.



În acest an aniversar privind prezenţa României la UNESCO, Patriarhia Română a organizat programe cultural-educaţionale care au avut ca temă intensificarea legăturilor spirituale cu conaţionalii noştri din diaspora şi cu etnicii români ortodocşi din ţările vecine.



În contextul multicultural şi multi-lingvistic al lumii de azi, o adevărată cultură a dialogului are nevoie, mai ales pentru tânăra generaţie, de cunoaşterea rădăcinilor identitare şi de asumarea propriilor valori şi tradiţii. Totodată, ne-am îndreptat atenţia către generaţiile care au trăit înaintea noastră, însă prin munca şi talentul lor ne-au lăsat drept moştenire monumente materiale şi spirituale valoroase. Este de datoria noastră să redescoperim şi să cultivăm în plan educaţional aceste raze de lumină care leagă tainic trecutul de prezent şi viitor.



În această perioadă finală a anului, când ne pregătim pentru sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos şi trecerea către un An Nou, colindătorii ne reamintesc prin glasurile lor comuniunea spirituală între generaţii:



Azi cu strămoşii cânt în cor

Colindul sfânt şi bun,

Tot Moş era şi-n vremea lor

Bătrânul Moş Crăciun.



Cu prilejul acestui eveniment festiv, organizat de Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi a Senatului României pentru relaţia cu UNESCO, adresăm felicitări tuturor instituţiilor şi persoanelor care au contribuit la realizarea agendei aniversare UNESCO-65, precum şi instituţiilor media care au promovat evenimentele.

În lumina sărbătorilor care se apropie, vă dorim să împletiţi mereu bucuria cu bunătatea, speranţa şi pacea, patriotismul şi dialogul interetnic, în contextul deschiderii şi cooperării internaţionale oferit de UNESCO.



La mulţi ani!"



DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române