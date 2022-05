Mentalitatea gratuității la români. Bulai: ”Guvernul României nu avea nicio licență de soft, pe niciun calculator din România”

”Modelele culturale lasă urme adânci. Uite, gratuitatea. Eu am făcut facultatea în perioada aia tristă a anilor 1980, dar cu o gratuitate din asta, cum să zic, colosală pentru taberele pe care le aveam la munte, la mare, din astea, studențești. Plăteam doar tichetul, am făcut și revoluție la un moment dat că ne punea să plătim un tichet la tren de 3 lei și am zis ”dă-o dracu”. Am făcut niște spectacole, am avut niște schimburi culturale și i-am pus pe comuniști să ne ia vagon de marfă ca să cărăm decorul de la teatru. Pe banul lor, moca, adică ăsta era regimul și atunci sigur că a fost un șoc puternic în anii 1990 pentru studenți. ”Cum adică să plătim? Alo!”

Sigur că dacă te uiți la cât sunt taxele în afară, atunci ni se părea că este o aberație, că nu poate să existe așa ceva. Acum s-au mai trezit oamenii, cu taxe, mă rog, nu sunt așa mari”, explicat Alfred Bulai.

”Nu spunea și Netflix că acum 10 ani, dacă voiai să cumperi, odată că nu puteai și a doua că râdea lumea de tine, păi se descarcă de pe Torrente, cum să îl cumperi”, a completat Val Vâlcu.

Benzina mai scumpă ca mașina și softul mai scump ca PC-ul

”La începutul anilor 1990 abia aflam eu ce e cu calculatoarele, că nu știam noi ce-s alea. Am rămas șocat când am fost în Anglia la un moment dat și m-am întâlnit cu un coleg de facultate care stătea în Anglia de câțiva ani și atunci am aflat prima dată că softul e pe bani. Eu știam că e pe dischete, nu pe bani, că ți-l dă cineva. Și mai mult, poate să coste mai mult decât calculatorul și am zis ”du-te, băi, de aici, pe chestia aia mică, cum să fie?””, a mai spus Bulai.

”Cum să fie benzina mai scumpă ca mașina?”, a adăugat Vâlcu.

”Trăim într-o țară, apropo de afacerea cu Microsoft, lumea nu știe toate detaliile, dar eu le cunosc, unde până în vremea sfârșitului lui Năstase, începutul lui Tăriceanu, guvernul României nu avea nicio licență de soft, pe niciun calculator din România. Îți dai seama, statul fura, nu un puștan care a luat de la un prieten”, a zis Bulai.





