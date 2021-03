Medicii din linia întâi, huiduiți de protestatari. Mărturia unui medic din Bacău: Am simțit teamă

"Știam că este un protest anti-restricții în oraș și am văzut pe geam mai multe persoane care au intrat în curtea spitalului, în pavilionul unde este secția COVID. Erau numeroși oameni care scandau cu vuvuzele, cu steaguri. Pe moment am avut o ușoară reacție de frică. Nu știam ce urmează să facă, după care am văzut că s-au oprit și au scandat pașnic. Nu au încercat să intre în spital și au plecat.

Prima reacție a fost de teamă, nu pentru viața mea, dar nu știam cum vor degenera lucrurile și ce aveau de gând. Cred că fiecare dintre noi trebuie să facă tot ce e civic și moral să trecem peste această pandemie, adică să respectăm măsurile de protecție, să avem încredere în medici. Sunt convinsă că fiecare dintre colegii mei vrea să ajute oamenii.", a declarat Ioana Dinu, medic pneumolog la Spitalul Județean Bacău, într-o intervenție telefonică la RealitateaPlus.

