Materiale pirotehnice vândute minorilor, în Sectorul 6. Poliția Locală a intensificat controalele

Un comerciant care punea la vânzare materiale pirotehnice, în interiorul unui hipermarket din Sectorul 6, a fost surprins de polițiștii locali în timp ce vindea astfel de produse unui minor în vârstă de ani, a transmis Primăria Sectorului 6.

Autoritatea locală a anunțat, marți, pe pagina a de pe pe o rețea socială, că a intensificat controale în ce privește comerțul stradal în această perioadă și că ”nu se ferește” să aplice legea. Petardele, artificiile se supun unei legislații specifice și ”sub nicio formă nu pot fi vândute minorilor”, se arată în anunțul făcut de Primăria Sectorului 6 pe Facebook.

”Unii dintre vânzători par să nu înțeleagă acest lucru și încalcă legea. Poliția Locală Sector 6 a surprins un comerciant în timp ce vindea materiale pirotehnice din clasa P1 unui puști de 15 ani. Timp de mai multe zile, polițiștii locali au supravegheat acest punct de lucru, situat în singurul centru comercial din sector care nu a dat curs solicitărilor noastre de a nu încheia contracte cu firmele care vând astfel de obiecte”, precizează sursa citată.



Fapta constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă, potrivit articolului 37, litera b) din Legea 126/1995. În plus, magazinul își poate pierde autorizația de funcționare, menționează reprezentanții primăriei.



”Așa cum este normal, polițiștii locali au chemat Poliția Română, singura instituție care are atribuții în această situație. Cazul a fost preluat de oamenii legii, care au demarat cercetările”, mai precizează Primăria Sectorului 6.

Mașini incendiate din cauza petardelor

Noaptea trecută, pe Șoseaua Gării Cățelu din București, mai multe mașini aflate într-o parcare au luat foc, iar potrivit presei locale, cel mai probabil incendiul ar fi putut porni de la o petardă.

De altfel, acest caz nu este unul singular. Reamintim că în urmă cu trei ani, în parcarea subterană a unui bloc din Constanța, mașinile aflate acolo au luat foc după ce o petardă ar fi fost aruncată la întâmplare.

Mai mult decât atât, blocul cu șase etaje a ars ca o torță, sute de adulți și copii fiind evacuați din calea flăcărilor, cu numai câteva zile înainte de Crăciun.

