Mărturia unuia dintre tinerii blocați în Emiratele Arabe Unite: A fost Veneția în Dubai. Era foarte rău acolo

Mai mulți români sunt blocați de mai bine de 24 de ore pe aeroportul din Dubai din cauza furtunii istorice. Orașul a fost inundat, deoarece a plouat în câteva ore cât pentru doi ani, conform estimărilor. Unul dintre grupuri este format din tineri, din Sibiu, care au fost la un festival. Cei 20 de tineri români ar urma să revină în țară cu avionul cu care se va întoarce și premierul Marcel Ciolacu.

"Era foarte rău acolo. Străzile erau inundate. A fost Veneția în Dubai"

Unul dintre românii blocați acolo a vorbit despre situația din Dubai.

"Ne-am pus speranța în ajutorul consulatului de la Abu Dhabi și sunt cu un grup de copii care a venit la un festival folcloric în Dubai. Apoi, a venit vremea rea și nu am mai putut pleca spre țară. Noi aveam programat zborul spre România pe seară, dar norocul a fost că nu am ajuns în aeroport. Bine că n-am ajuns în aeroport. Am rămas în recepție. Era foarte rău acolo. Străzile erau inundate. A fost o zi așa. Undeva la 24 de ore. A fost Veneția în Dubai. Am avut cu mine un grup de 20 de copii, dintre care 8 minori. Acum, în funcție de doleanțele domnului prim ministru, când se întoarce aeronava, sigur venim. Mâine dimineață la 4 ne vedem și plecăm spre România", a spus un român blocat în Dubai pentru Antena 3 CNN.

Ambasada României a luat legătura cu tinerii români și a stabilit toate procedurile ca aceștia să se întoarcă în țară și să revină cu aeronava premierului. Ambasada i-a dus din Dubai la Abu Dhabi și le-a asigurat cazarea, transmite sursa citată.

S-a luat această decizie în contextul în care premierul a început o vizită de lucru în Orientul Mijlociu. Vizita premierului a început marți în Quatar și a continuat în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi. Cel mai probabil va exista și o deplasare în Dubai, unde premierul va vizita un port. Acolo vor fi negocieri cu o companie care activează în domeniul logisticii. Agenda premierului a fost modificată de condițiile meteo nefavorabile.







