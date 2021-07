"Ca să refaci tot sistemul din România, tot, inclusiv Bucureştiul, trei miliarde de euro sunt arhisuficiente. Şi când spun să refaci, mă refer la infrastructura de colectare care trebuie să fie nouă, adică maşini de gunoi noi, sisteme de colectare inteligente, construirea a 41 de staţii de sortare, 41 de instalaţii de biodigestie şi producţie de gaz natural comprimat. Banii ăştia ar fi suficienţi!", a declarat Marius Marinoff la DC NEWS TV.

Întrebat cui ar aparţine în proprietate acestea, el a spus că "UAT-urilor. Ar fi totul în proprietatea Consiliilor Judeţene. Operatorii privaţi vor licita pentru operare, aşa cum se întâmplă şi azi. Vă dau un exemplu. Nu merg mai departe de Argeş. Acolo s-au câştigat câteva gunoiere care s-au dat operatorului spre folosire şi operatorul plăteşte o redevenţă. Practic, te finanţezi din bani europeni, faci toată infrastructura, după care operatorul vine şi e plătit doar ca să opereze".

"Da, dar în Bucureşti sunt bătălii mari, se scot operatori, se aduc alţii, se încredinţează fără licitaţie", a punctat Val Vâlcu.

"În Bucureşti avem sectorul 3 cu serviciul propriu, sectorul 5 cu serviciu propriu, sectorul 4 are ADP în colaborare cu un operator. Sectorul 1 are problemele pe care le ştim, dar atenţie: Brai-Cata are contract pe 100 de tone de deşeuri şi ATÂT! Doar decolmatarea deşeurilor rămase. Romprest este în continuare în contract. Conform legislaţiei din România, nu ai voie să opreşti serviciul de salubritate. Vorbind strict de Sectorul 1, consider că nu se poate da drept de cauză nici Romprestului, nici primăriei. Dar ce pot să văd este că e un contract atât de complicat şi de neclar că trebuiau să şi-l rezolve fără să afecteze cetăţeanul. Ca atare, nu trebuia pus Romprestul într-o situaţie în care să nu îşi poată desfăşura activitatea. Ceea ce eu nu înţeleg este de ce Sectorul 1, care are 40 la sută din suprafaţa Bucureştiului, unde avem multe companii, multe instituţii ale statului, a fost lăsat de izbelişte. Trebuiau să intervină, din punctul meu de vedere atât ministerul Mediului, care să pună la masă pe toată lumea şi să rezolve problema, ministerul Dezvoltării şi primul ministru. Sunt situaţii care te fac de râs. Mai vine şi valul 4! Ce facem, stăm cu COVID-ul şi pe stradă?", a replicat Marinoff.