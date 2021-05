La acea vreme, Călin Popescu Tăriceanu, actual preşedinte ALDE, candida la alegerile parlamentare pe listele PNL Ilfov.

"Eu iubesc acest partid foarte mult. În 2008, am cedat locul meu de parlamentar domnului Tăriceanu. Mi-am dat seama că puteam să ies parlamentar fără probleme. Eu iubesc partidul ăsta foarte mult, mi-a dat foarte mult, am avut ocazia să învăţ să fac lucruri, să îmi ating limitele, satisfacţiile mele au fost fantastice. De asta am şi spus că nu mai am o miză, miza mea e doar PNL-ul, care mi-a dat. Trebuie să îi întorc pe măsură. Atunci, măcar atâta lucru pot să fac, să fiu civilizat, dar să spun ce gândesc", a declarat Marian Petrache la DC NEWS TV.

Bogdan Chirieac a intervenit şi a amintit şi de ce a făcut Marian Petrache acest gest.

"Aţi făcut asta pentru că domnul Tăriceanu era atunci preşedintele PNL şi era o lovitură dacă nu ieşea parlamentar", a spus Bogdan Chirieac.

Ulterior, Călin Popescu Tăriceanu a ajuns prim-ministru.

Petrache nu s-a lăudat cu gestul său

"M-aţi auzit că am spus ceva în toţi anii ăştia, 13?", a întrebat Marian Petrache.

"Nu aţi spus nimic, deşi noi ştiam!", a replicat Bogdan Chirieac.

"De aia i-am spus lui Ludovic ce i-am spus în şedinţa de birou. Nici nu am spus că susţin pe altcineva, nu am un preferat azi. Aştept din tot sufletul să apară şi alţi candidaţi şi să vedem ce ne propun", a mai spus preşedintele PNL Ilfov.

Ce i-a spus Petrache lui Orban

"Am spus că îmi doresc un preşedinte la PNL care să garanteze democraţia internă, care să garanteze competiţia între membrii partidului, astfel încât cei mai buni să ajungă pe funcţii, iar la bază să fie meritocraţia. Fără aşa ceva, nu putem vorbi de partidul care a făcut prima mare modernizare a României în perioada post-belică"

