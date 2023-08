Maria Sakkari, în lacrimi după eliminarea de la US Open: Poate ar trebui să iau o pauză, sufăr pe teren

Maria Sakkari (28 de ani) ia în calcul retragerea din circuit după rezultatele slabe din acest an. Grecoaica, locul 8 WTA, a fost eliminată în primul tur la US Open, la fel ca și în turneele de la Roland Garros și Wimbledon, în timp ce la Australian Open a pierdut în turul al treilea.

Jucătoare de tenis Maria Sakkari (Grecia, locul 8 WTA) a fost învinsă în primul tur la US Open de spaniola Rebeka Masarova (locul 71 WTA), cu 6-4, 6-4, iar în cadrul conferinței de presă de după meci și-a anunțat intenția de a lua o pauză, după ce în acest an a fost eliminată încă din primele tururi la turneele de Grand Slam, primul tur la Roland Garros și Wimbledon, respectiv, turul al treilea la Australian Open.

”Cele două înfrângeri anterioare cu siguranță au jucat un rol, am fost foarte emoționată, nu știu ce voi face, chiar nu știu... Poate ar trebui să iau o pauză, sufăr pe teren.

Nu pot lua o decizie acum, e greu. Nu am mintea limpede. Am avut emoții, dar am început bine.

Nu știu ce e în neregulă cu mine. Eram condus cu 4-1, nu jucam foarte bine, dar am făcut ce trebuia să fac.

Am continuat să fiu neliniștită, dar nu era ca și cum mi-aș fi pierdut mințile. Nu pot să-mi explic. Este foarte neplăcut pentru mine”, a declarat Maria Sakkari în conferința de presă, conferință în care nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Maria Sakkari était totalement effondrée en conférence de presse après sa nouvelle défaite au premier tour. ????????????



???? : "Peut-être que je dois faire un break. Je ne sais pas ce que je vais faire, je souffre sur le court. J'essaye de tout faire pour m'améliorer..."#USOpen pic.twitter.com/ricExfbaZP — Univers Tennis ???? (@UniversTennis) August 28, 2023

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News