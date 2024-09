Marea Britanie semnează primul tratat internaţional privind Inteligenţa Artificială

Documentul reprezintă un angajament privind protejarea publicului de pericolele potenţiale legate de tehnologie. Este primul tratat internaţional cu valoare de obligaţie legală; a fost aprobat de Consiliul Europei - organizaţie dedicată apărării drepturilor omului.



Conform obligaţiilor asumate, statele semnatare trebuie să monitorizeze dezvoltarea inteligenţei artificiale (AI) şi să se asigure că tehnologia este gestionată în parametri stricţi, incluzând prevederi pentru protecţia publicului şi a datelor persoanelor, a drepturilor omului, a democraţiei şi statului de drept, precum şi împotriva discriminărilor.



Ţările implicate s-au angajat să ia măsuri în caz că descoperă utilizarea în scopuri necorespunzătoare a modelelor de AI.



Tratatul va intra în vigoare în Regatul Unit după ratificare şi va întări legislaţia şi măsurile existente.

Regatul Unit a fost anul trecut gazda primului summit pentru siguranţa AI

Au existat multe campanii pentru reglementarea mai strictă a AI, o tehnologie care evoluează rapid. Unii dintre promotori au solicitat Regatului unit să adopte o Lege a AI pentru stabilirea regulilor privind dezvoltarea şi utilizarea noilor instrumente, însă până în prezent nu a fost propus niciun proiect legislativ.



Regatul Unit a fost anul trecut gazda primului summit pentru siguranţa AI, la care au participat lideri politici din întreaga lume şi mari companii din domeniul tehnologic. Anul acesta, britanicii au organizat alături de sud-coreeni un summit virtual pe aceeaşi temă. La aceste evenimente s-a ajuns la acorduri internaţionale fără caracter obligatoriu privind siguranţa şi monitorizarea AI.



Shabana Mahmood, care deţine funcţiile asociate de lord cancelar şi ministru al justiţiei britanice, a declarat în legătură cu noul tratat: "Inteligenţa artificială are capacitatea de a ameliora radical reactivitatea şi eficienţa serviciilor publice şi de a propulsa creşterea economică. Cu toate acestea, nu trebuie să lăsăm AI să ne modeleze - noi suntem cei care trebuie să modelăm AI". Ea a adăugat că "această convenţie este un pas important pentru a ne asigura că aceste tehnologii noi pot fi exploatate fără erodarea celor mari vechi valori ale noastre, cum ar fi drepturile omului şi statul de drept".



Ministrul britanic pentru ştiinţă, Peter Kyle, a afirmat că "AI are potenţialul de a fi forţa motrice din spatele creşterii economice, al unei revoluţii a productivităţii şi a unei transformări reale a serviciilor noastre publice, dar această ambiţie poate fi realizată doar dacă oamenii au încredere în inovaţiile care vor aduce aceste schimbări".



"Convenţia pe care am semnat-o astăzi alături de parteneri globali va fi cheia acestui efort. Odată intrată în vigoare, va întări şi mai mult protecţia drepturilor omului, statul de drept şi democraţia, dând mai multă forţă abordării noastre interne privind tehnologia şi promovând totodată cauza globală a unei inteligenţe artificiale sigure, securizate şi responsabile", a arătat Kyle, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News