Marcel Ciolacu și Lucian Romașcanu, vot împreună la parlamentare: Românii au astăzi de ales între stabilitate şi haos

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că la acest scrutin românii au de ales între "stabilitate şi haos", între dezvoltare şi lipsa fondurilor pentru pensii şi salarii.

"Am votat ca România să fie în continuare şi în spaţiul Schengen şi-n Uniunea Europeană, şi în NATO"

"Am votat ca România să fie în continuare şi în spaţiul Schengen şi-n Uniunea Europeană, şi în NATO. Eu cred că astăzi românii au de ales între stabilitate şi haos, între dezvoltare, mai ales pe fonduri europene şi o lipsă a fondurilor pentru pensii şi salarii. Cred că astăzi este o zi foarte importantă pentru noi, românii, să ne continuăm drumul european şi nord-atlantic. Este cel mai important lucru pe care îl avem de ales astăzi", a afirmat Ciolacu.



Marcel Ciolacu este primul pe lista candidaţilor social-democraţi la Camera Deputaţilor, în Circumscripţia electorală nr.10 Buzău şi a votat la Secţia de votare nr.1 de la Şcoala Gimnazială "Episcop Dionisie Romano".



Alături de premierul României s-au mai aflat primarul municipiului Buzău, Constantin Toma şi preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Lucian Romaşcanu, candidat PSD Buzău, pe locul I în lista pentru Senat, potrivit Agerpres.

"Am votat pentru această țară, pentru acest neam"

"Știți cu cine am votat. O să vă zic cum și pentru ce am votat. O să vă zic cum am votat cu credință în Dumnezeu și cu speranță. Am votat pentru această țară, pentru acest neam. Ne-am ferit să folosim aceste cuvinte, crezând că ceea ce facem este suficient pentru a dovedi. Am votat pentru că noi credem că dragostea pentru țară și credința în Dumnezeu se probează prin fapte. Am votat pentru cei care pot face aceste fapte, pentru cei ce pot să lase urme pentru mai binele poporului român. Vă mulțumesc! Doamne ajută", a afirmat Lucian Romaşcanu.

