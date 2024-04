Marcel Ciolacu, despre retragerea lui Cîrstoiu: Am avut discuții în coaliție. Nu putem merge mai departe dacă nu lămurim aceste acuzaţii

"În momentul de faţă, eu cred că abordarea cea mai corectă, după ce decizia coaliţia a fost ca domnul doctor Cîrstoiu să fie candidatul comun pentru Primăria Generală a Capitalei, este că domnul doctor să facă o conferinţă de presă şi să răspundă la toate acuzaţiile. Nu am avut această discuţie (n.r. de retragere), nici cu domnul Ciucă, nici cu domnul Cătălin Cîrstoiu.

Am avut discuţii în coaliţie privind anumite lucruri sesizate. Este normal că am avut aceste discuţii cu staff-urile tehnice şi cu oamenii politici din coaliție. Nu este un lucru anormal. Nu am avut o discuție punctuală de a retrage pe cineva sau de a veni alt candidat", a spus Marcel Ciolacu.

"Primul pas este să ţină această conferinţă şi cred că nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzaţii. Domnul Cătălin Cîrstoiu trebuie să iasă în spaţiul public, în faţa presei şi să explice toate acuzaţiile", a mai spus premierul.

Cătălin Cîrstoiu este acuzat de incompatibilitate. Acesta ar fi oferit consultații contracost, la clinica privată a soției sale, în timp ce era managerul Spitalului Universitar.

