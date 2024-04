Cătălin Cîrstoiu, la un pas de retragere? Sebastian Burduja, întrebat dacă are de gând să-i ia locul: "Nu vreau să îmi imaginez un asemenea scenariu"

Aflat, alături de premierul Marcel Ciolacu, într-o vizită în Qatar, Sebastian Burduja a fost întrebat de jurnaliști dacă s-a propus retragerea lui Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Generală.



"Nu, n-am cunoștințe de o asemenea variantă, nici nu pot să mi-o imaginez, pentru că într-adevăr timpul este scurt și avem nevoie să ne concentrăm pe această bătălie, pe prezentarea programului politic al postului Cîrstoiu, lucru care s-a început, ați văzut, chiar pe termoficare - pe energie a fost prima dezbatere - și să oferim bucureștenilor această alternativă", a spus liberalul

Cât despre un mesaj postat pe grupul intren al PNL, potrivit căruia coaliția nu l-ar susține pe medicul Cîrstoiu, Burduja a mai spus:

"PNL, la nivelul filialei București, și-a manifestat deplina susținere a domnului profesor și puteți să o remarcați în toate acțiunile pe care le-am desfășurat de la desemnare, de la prezentarea publică a candidatului, unde țineți bine minte că am fost, până la la fiecare zi de pre-campanie de până acum. Am avut acțiuni împreună, am avut alegeri interne la PNL București, am fost acolo și vom continua să fim parteneri în această bătălie pentru București."

"Nu vreau să îmi imaginez un asemenea scenariu"

Întrebat dacă, în cazul în care Cătălin Cîrstoiu va face un pas în spate, ar dori să candideze la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja a punctat:

"Nu vreau să îmi imaginez un asemenea scenariu. Dânsul este candidatul desemnat de președinții celor două partide, de conducerea celor două partide. Ar fi complet incorect din partea mea să susțin altă variantă."

"Nu vreau să discut alte variante. Cătălin Cîrstoiu este desemnat candidat din partea alianței. Gândiți-vă și puneți-vă totuși în locul domnului profesor. Dânsul a intrat în această competiție, a făcut-o cu bună credință, vrea să dea ceva înapoi orașului. Premise de la care plec eu nu cred că este un lucru corect, cu atât mai mult din partea mea. N-ar fi corect să vehiculeze alte nume sau să-mi imaginez alte scenarii", a mai spus Sebastian Burduja.

