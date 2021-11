Marcel Ciolacu: Acest guvern e condamnat să stea până în 2024. Îmi place abordarea prim-ministrului

Acest guvern este unul stabil, care e condamnat să stea până în 2024, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu. El susține că social-democrații au intrat la guvernare pentru că România era în colaps, iar noul Executiv trebuie să depășească cele trei crize: economică, sanitară și socială.



„România era într-un colaps. Eu sper să recuperăm cât mai repede. Lucrurile nu sunt trecute. Avem un guvern stabil și un guvern al României. Îmi place abordarea prim-ministrului, este o abordare corectă.”, a spus Marcel Ciolacu la TVR, transmite Mediafax.

Ciolacu: Acest guvern e condamnat să stea până în 2024





El susține că a admiră ultimele acțiuni ale premierului Nicolae Ciucă, alături de ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, și de vicepremierul Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor.



„Eu nu am cerut un vot colegilor mei să intrăm la guvernare ca să stric lucrurile în trei ani. Acest guvern e condamnat să stea până în 2024 și să facă ce e mai bie. Trebuie să depășim aceste crize, economică, sanitară și socială.”, adaugă liderul PSD.

Rareș Bogdan, avertisment pentru Marcel Ciolacu: Voi veni în Guvern dacă...

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan declarat că va renunța la locul din Parlamentul European pentru un post de ministru din partea liberalilor, după ce va avea loc rocada premierilor, în 25 mai 2023. Liderul PNL spune că va pleca de la Bruxelles și va veni la Palatul Victoria pentru a se asigura că PSD va face ce trebuie la șefia Executivului.

„În 2023, în 25 mai, se va face o rotaţie la nivel de premier şi la nivel de miniştri, secretar general, doi miniştri, şi i-am spus domnului Ciolacu, după aceste negocieri, următoarele: pentru că am văzut comportamentul dvs. în aceste zile, vă spun de acum, nu voi pleca acum pentru că am nişte proiecte de încheiat, dar pe data de 25 mai veţi fi cu mine în Guvern, domnule Ciolacu voi fi la masă cu dvs. în Guvern din partea PNL. Voi veni în guvern tocmai pentru a mă asigura că aroganțele nu au ce să caute, pentru că de-a lungul timpului am vazut mulți lideri PSD care au eșuat în aroganțe.

Peste un an și jumătate îmi voi întrerupe mandatul de europarlamentar, voi veni în Guvernul României, să mă asigur că domnul Ciolacu va face ceea ce trebuie și va respecta programul de guvernare. Voi fi un garant liberal că domnul Ciolacu va face ce trebuie în guvern", a declarat Rareș Bogdan, la un post TV.