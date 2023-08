Managerul Spitalului din Urziceni, Daniela Ianuș, suspendat din funcție

Primarul din Urziceni, Constantin Sava, a anunţat, miercuri, suspendarea din funcţie a managerului Spitalului Urziceni, Daniela Elena Ianuş.

”Astăzi am luat hotărârea de suspendare din funcţie a doamnei manager. A fost informată DSP şi prima informare pe care am făcut-o a fost către domnul ministru Rafila cu care am şi vorbit la telefon şi la ora 16,00 o să am o discuţie cu dumnealui pentru a discuta actul medical, nu administrativ din spitalele noastre”, a declarat Constantin Sava, transmite Agerpres.



Întrebat ce i-a spus managerul spitalului, edilul a precizat că Daniela Elena Ianuş i-a transmis ”că şi-a făcut treaba”.

Ministrul Alexandru Rafila a cerut recent demiterea sau demisia managerului unității medicale.

Două cazuri halucinante, o singura gardă

Reamintim că Spitalul Municipal Urziceni este în plin scandal, după ce în luni, 31 iulie, o femeie de 24 de ani a fost lăsată să nască în curtea spitalului, personalul medical care era de gardă în acel moment solicitase o ambulanță pentru a o transporta pe femeie la o altă unitate medicală, motivând că la Spitalul din Urziceni nu avea niciun medic ginecolog disponibil.

De asemenea, tot în cursul acelei nopți, un bărbat de 32 de ani a murit la domiciliul său, la scurt timp după ce fusese consultat și tratat în același spital.

În cazul femeii de 24 de ani, Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a anunțat că instituția pe care o conduce s-a autosesizat, atât pentru situația de la spital, cât și pentru declarațiile făcute de primarul de la Urziceni, care făceau referire la condiția femeii, care ”are un handicap, mă rog, Doamne ferește, e surdomută sau ceva de genul ăsta, dar asta contează mai puțin, sau că e de etnie rromă”.

