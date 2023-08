Mai mulţi bani pentru fermieri. Se pot accesa credite garantate de stat echivalente a ''De 5 ori subvenţia''

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) creşte valoarea creditelor pe care fermierii le pot accesa în condiţii avantajoase, în baza adeverinţelor emise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), iar "Programul de 3 ori subvenţia" devine "Programul de 5 ori subvenţia", anunţă instituţia.

În baza OUG 43/2013, Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) poate acorda garanţii în favoarea instituţiilor finanţatoare cu care are încheiate Convenţii de lucru, pentru garantarea creditelor fermierilor a căror valoare se ridică la "De 5 ori subvenţia".



"În urma discuţiilor cu fermierii şi a consultărilor cu reprezentanţii mediului bancar, am majorat valoarea creditelor garantate de stat pe care fermierii le pot solicita în baza adeverinţelor eliberate de APIA. Astfel, 'Programul de 3 ori subvenţia' devine 'Programul de 5 ori subvenţia', ceea ce înseamnă că fermierii pot solicita acum credite echivalente cu valoarea subvenţiei cuvenite pe 5 ani. Acest instrument oferă fermierilor capitalul de lucru atât de necesar, la o dobândă foarte bună, dar şi predictibilitatea de care au nevoie pentru a-şi dezvolta afacerea, în condiţiile în care plafonul de alocare este garantat de către Ministerul Agriculturii prin Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR). FGCR are deja încheiate Convenţii de lucru, pentru garantarea creditelor 'De 5 ori subvenţia' cu 7 instituţii finanţatoare, iar cu alte 3 instituţii finanţatoare convenţiile sunt în curs de semnare", a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Comision de garantare mai mic

Creditele sunt gândite să susţină activităţile curente în domeniul agriculturii atât în sectorul vegetal, cât și în cel zootehnic. Acestea sunt destinate măsurilor de ameliorare, bunăstare și scheme de sprijin cuplat pentru creșterea animalelor (SCZ). Solicitanții trebuie să prezinte adeverințe emise de APIA pentru a beneficia de aceste credite.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) subliniază că, începând cu anul 2019, comisionul de garantare pentru creditele acordate în temeiul Ordonanței de Urgență 43/2013 a fost redus la 1,6% (sub formă de primă unică) pe an pentru toate categoriile de beneficiari. Această modificare se aplică indiferent de tipul beneficiarului (societate comercială, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, persoană fizică care desfășoară activități economice etc.), inclusiv pentru societățile nou înființate sau cele care nu au beneficiat anterior de credite.

Credit "De 5 ori subvenţia"

În cazul creditelor "De 5 ori subvenţia", FGCR garantează până la 80% din valoarea creditelor noi acordate: beneficiarilor care nu au în derulare o finanţare pe baza adeverinţei eliberate de APIA şi nici nu au încasat avans în baza acesteia şi care nu pot depăşi de 5 ori procentul maxim admis din valoarea adeverinţei, precum şi beneficiarilor care nu au în derulare o finanţare pe baza adeverinţei eliberate de APIA şi care au încasat avans/plata integrală ce nu pot depăşi de 4 ori procentul maxim admis din valoarea adeverinţei. Această prevedere se aplică până la eliberarea de către APIA a adeverinţelor aferente anului agricol următor.



De asemenea, FGCR garantează până la 80% din suma cu care se majorează valoarea creditului acordat fără garanţie FGCR, în cazul creditelor acordate anterior solicitării de garantare, pe baza adeverinţelor eliberate de APIA, pentru care instituţia finanţatoare a aprobat majorarea valorii până la concurenţa valorii de maxim 5 ori procentul maxim admis din valoarea adeverinţei eliberate de APIA şi pentru care beneficiarul nu a încasat avans.

