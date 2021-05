Lucian Romașcanu: „Banii din alocații sunt foarte puțini”. Când vor fi majorate din nou alocațiile

Senatorul PSD Lucian Romașcanu a declarat că banii primiți pentru creșterea celor 2 copii nu sunt suficienți.

„Bugetul îl ține soția, dar am un copil de 13 ani care merge la școală, deci costă, am o fetiță de 2 ani și jumătate care mănâncă lapte, deci costă, se duc niște mii de lei pe lună cu întreținerea copiilor, undeva la 5.000 - 6.000 de lei cred pentru faptul că băiatul cel mare merge la școală privată, cu taxă școlară cu tot... nu, am zis mult, cred că vreo 4.000 de lei”, a spus Romașcanu pentru Realitatea.net.

Acesta a recunoscut că suma oferită de stat pentru creșterea unui copil, în cuantum de 200 de lei, este „foarte puțin”.

”Noi avem o singură problemă fundamentală în acest moment în România pe care probabil o vedem, dar, din păcate, nu o și menționăm foarte des: scăderea dramatică a populației României, prin spor negativ și migrație”, a atras atenția senatorul.

Cîțu și Orban se contrazic

„Bugetul a fost aprobat şi alocaţiile au crescut, la începutul anului, cu 20%. Este ceea ce avem în buget în acest moment, este un amendament care a trecut în Parlament. Celelalte propuneri erau propuneri care ţin de PSD. Eu mă aştept ca membrii coaliţie să susţină programul de guvernare al acestei coaliţii, obiectivele pe care ni le-am asumat în fața partenerilor noştri internaţionali şi nu să susţină legi ale PSD. Este în Parlament, în acest moment, legea care permite creşterea anuală a alocaţiilor. Trebuie să ne ţinem de acest calendar", a spus premierul Cîțu la începutul lunii mai.

„Hai să fim cinstiţi, nu există resurse ca să ne mai permitem încă o creştere a alocaţiilor în acest an dacă vrem să le creştem şi la anul. Şi ca atare, noi susţinem formula de creştere a alocaţiilor care s-a făcut la 1 ianuarie să nu se mai facă de la 1 iulie, ci să se facă de la anul", a spus Ludovic Orban 2 zile mai târziu.

Alocații crescute în mai multe etape

În septembrie 2020, Guvernul a adoptat OUG 123/2020 ce prevedea o dublare a alocaţiilor de la acea dată, majorare care se va face în cinci etape. Primele două, din august 2020 şi ianuarie 2021, au fost deja respectate, celelalte trei fiind prevăzute pentru iulie 2021, ianuarie 2022, și iulie 2022, scrie avocat.net.

În prezent, după mărirea din ianuarie 2021, alocaţiile au o valoare de 427 lei, pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani şi pentru copiii cu handicap până la 18 ani, şi de 214 lei, pentru copiii cu vârste între 2 şi 18 ani.