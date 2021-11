Lucian Bode anunţă reluarea negocierilor cu PSD: Acord politic de 3-4 pagini. Ce nu a funcţionat în vechea coaliţie

"Guvernul va fi al României, nu al coaliţiei. Ce stabilim în programul de guvernare, indiferent cum îl cheamă pe ministru şi de unde vine, din ce partid, va fi respectat. Ne vom înţelege şi pe structura Guvernului. Azi am agreat pachetul social. Mâine, sâmbătă, la ora 14:00, reluăm discuţiile pe structura Guvernului şi vom putea spune că avem definitivat programul de guvernare şi vom agrea acordul politic. Acesta va spune cum funcţionează coaliţia. Va fi un document scris, semnat de cei patru lideri ai partidelor din coaliţie, PNL, PSD, UDMR şi minorităţi. Vom spune câte ministere ia fiecare partid care face parte din Guvern, vom spune ce se întâmplă la rotaţie, împărţim calendarul următorilor 3 ani în două perioade. Legat de premierul de la PSD, ei trebuie să îşi oficializeze această decizie în structurile statutare. Vom menţiona şi cum se iau deciziile în coaliţie, va fi menţionată şi data la care se schimbă premierul. Dacă lucrurile sunt clare, transparente, simple, nu e nevoie de un protocol de 100 de pagini.

Acordul va avea 3-4 pagini probabil, dar e suficient să spunem cum va funcţiona coaliţia, cum se vor promova politicile guvernamentale în Guvern şi cum soluţionăm dezacordurile. Asta s-a întâmplat în vechea coaliţie. Multe indecizii din coaliţie erau aduse în Guvern şi am ajuns la conflicte între miniştri şi premier. În coaliţie, deciziile trebuie să se ia prin consens, iar în Guvern lucrurile să meargă strună. Cred că am învăţat toţi din greşeli. Românii s-au săturat de criza politică", a declarat Lucian Bode la Antena 3.

Ciolacu: Dacă UDMR iese de la guvernare, iese şi PSD

"Această coaliţie va fi formată de către PNL, PSD, UDMR şi minorităţi. Eu nu am alt mandat de la partid pentru a creiona o altă majoritate. Logic, înseamnă că eu nu am un mandat pentru un guvern PSD - PNL. Deci dacă UDMR, în acest moment, iese din această coaliţie, automat şi PSD-ul va ieşi, pentru că nu am alt mandat", a spus, vineri, Marcel Ciolacu.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat informațiile apărute pe surse potrivit cărora UDMR amenință că s-ar retrage de la guvernare. VEZI CONTINUAREA AICI