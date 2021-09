Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 30 septembrie, 2021. La Joker, report de peste 6 milioane de euro

LOTO. LOTERIA ROMÂNĂ a continuat, duminică, 26 septembrie, seria extragerilor Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News a publicat numerele extrase începând cu orele 18:15.

LOTO. La tragerile de duminică, 26 septembrie, Loteria Romana a acordat 25.521 de câștiguri în valoare totală de peste 1,81 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,31 milioane lei (peste1.07 miliioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,44 milioane de lei (peste 493.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,20 milioane lei (peste 6,1 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 452.400 de lei (peste 91.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 256.000 de lei (peste 51.700 de euro. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 225.500 de lei (peste 45.500 de euro).

La tragerea LOTO 5/40 de duminica, 26 septembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 81.650,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Pitesti.

Numerele extrase, joi, 30 septembrie, 2021:

