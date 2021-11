Loteria Română organizează extrageri speciale loto de Moş Nicolae

Potrivit unui comunicat al companiei, pentru fiecare dintre jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 vor avea loc două extrageri: una principală şi o alta suplimentară. De asemenea, pentru cea de-a doua extragere, cea suplimentară, Loteria Romană suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I, după cum urmează: pentru Loto 6/49 cu 200.000 de lei, pentru Joker cu 100.000 de lei, iar pentru Loto 5/40 cu 50.000 de lei.

Loteria Română precizează că, la Joker - Categoria I, este în joc un report în valoare de peste 31 milioane lei (peste 6,27 milioane de euro), în timp ce la Loto 6/49 - Categoria I, suma reportată depăşeşte 3,76 milioane de lei (aproximativ 760.000 de euro).

Totodată, la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 2,84 milioane de lei (circa 574.400 de euro), la Loto 5/40 - Categoria I se înregistrează un report de peste 683.500 de lei (peste 138.000 de euro), în timp ce la Super Noroc se află în joc la Categoria I un report de 49.800 de lei (10.000 de euro).

Extragerile loto de duminică, 5 noiembrie, vor fi difuzate în direct de postul România TV, începând cu ora 18:15. Conform sursei citate, la extragerile loto de duminică, 28 noiembrie, s-au acordat 30.562 de premii în valoare totală de aproape două milioane de lei.

Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de dumnică, 28 noiembrie, 2021. La Joker, report de peste 6,26 milioane de euro

LOTERIA ROMÂNĂ a continuat, duminică, 28 noiembrie, seria extragerilor Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News a publicat numerele extrase.

LOTO. La tragerile de joi, 25 noiembrie, Loteria Romana a acordat 31.738 de câștiguri în valoare totală de peste 1,64 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3,35 milioane de lei (peste 678.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,83 milioane de lei (peste 572.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 31 milioane lei (peste 6,26 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 85.700 de lei (peste 17.300 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 631.200 de lei (peste 127.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 58.700 de lei (peste 11.800 de euro).

LOTO. La tragerea Joker de joi, 25 noiembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 447.975,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Timisoara si a fost completat cu doua variante simple la Joker.

Numerele extrase, duminică, 28 noiembrie, 2021:

Loto 6/49

12 17 31 29 27 48

Loto 5/40

18 37 36 40 3 26

Joker

31 11 17 16 2 + 6

Noroc

7 2 6 0 0 0 8

Super noroc

4 4 7 0 5 9

Noroc plus

7 6 6 2 3 7