Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de dumnică, 28 noiembrie, 2021. La Joker, report de peste 6,26 milioane de euro

LOTO. La tragerile de joi, 25 noiembrie, Loteria Romana a acordat 31.738 de câștiguri în valoare totală de peste 1,64 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3,35 milioane de lei (peste 678.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,83 milioane de lei (peste 572.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 31 milioane lei (peste 6,26 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 85.700 de lei (peste 17.300 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 631.200 de lei (peste 127.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 58.700 de lei (peste 11.800 de euro).

LOTO. La tragerea Joker de joi, 25 noiembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 447.975,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Timisoara si a fost completat cu doua variante simple la Joker.

Numerele extrase, duminică, 28 noiembrie, 2021:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus