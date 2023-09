Locuitorii din Plauru, Tulcea, în presa italiană. "Ne este frică şi alarmele nu funcţionează aici, pentru că nu există reţea telefonică"

"Suntem în Delta Dunării, chiar la graniţa cu Ucraina, o frontieră marcată de Dunăre, fluviul cel mai lung din Europa şi ne aflăm la câţiva metri distanţă de Ucraina, o ţară care este în război. În spatele meu se poate vedea o navă a Marinei Române, care a sosit aici cu câteva zile în urmă, deoarece de câteva săptămâni şi România, care este membru al UE şi membru NATO, e ameninţată oarecum de război. La câţiva paşi de aici, în tufişurile Deltei a fost găsit un fragment dintr-o dronă. La început, preşedintele Klaus Iohannis a exclus posibilitatea ca obiectul găsit să fie o dronă rusească. Apoi, când Moscova a intensificat raidurile asupra portului ucrainean Ismail, aflat la câţiva kilometri distanţă şi în timp ce Moscova a refuzat să îşi reînnoiască participarea la acordul privind cerealele, Bucureştiul a schimbat versiunea şi a trimis aici armata pentru a proteja populaţia.

Generalul Vlad din Armata Română a anunţat că va trimite 600 de oameni, unii dintre care au sosit deja şi au stabilit câteva poziţii, iar Bucureştiul a decis construirea câtorva refugii pentru populaţie. Armata a anunţat că va folosi toate mijloacele necesare pentru protejarea teritoriului. Încă trebuie să înţelegem ce înseamnă asta, însă foarte, foarte probabil este vorba despre utilizarea mijloacelor de apărare antiaeriană. Vrem să relatăm ceea ce ştim şi am văzut în aceste zile şi anume, felul în care au trăit această criză locuitorii zonei şi cum convieţuiesc zilnic cu teroarea provocată de raiduri", a scris Marta Serafimi, jurnalistă italiană, conform Rador Radio România.

Locuitorii din Plauru, speriaţi de război. Ei spun că nici alarmele nu merg la ei

"Acesta este un geam spart de la deflragraţia unei drone care a fost la vecini, peste Dunăre, la 150-200, hai, maxim 250 de metri de noi. Prima dată când a început a fost groaznic, să te trezeşti din somn şi dintr-o dată să auzi bâzâitul ăla de motoretă, exact aşa este, ca un bâzâit de motoretă, deasupra cerului... Ne-am dat seama că nu putea fi altceva decât o dronă. Am ieşit afară cu soţul şi cu băiatul, nu ştiam ce, cum, în ce fel, acum ne-am mai calmat cum se zice, ştim... Este şi armata în jur şi ştim că nu ne atacă pe noi. Ce să facem, primul lucru pe care-l facem este să ne schimbăm, din pijamale într-un costum de trening, ceva, să ieşim afară şi stăm cu urechea ciulită, să vedem, la ei în port se lucrează, asta înseamnă că dronele nu vin în zona aceasta, dacă la ei este linişte deplină, nu mai lucrează nimeni, nimic, înseamnă că vine, că e pe zona aceasta. Acum ni s-a băgat şi nouă şi chiar văd că funcţionează Ro-Alertul pe telefon, deci şi dacă vine pe zona Ismail, pe braţul Chilia, s-o luăm aşa, ştim că Ro-Alertul este dat şi pentru localitatea noastră. Dacă nu ne vine (mesaj - n.n.) - aseară, de exemplu, nu a venit Ro-alertul, alaltăseară a venit. Asta, mi s-a părut, chiar a fost cea mai periculoasă (arată o filmare pe telefon) mai ales că în zonă, acolo, sunt saci cu azot", a declarat Daniela Tănase, locuitor din Plauru.

"Ea a bubuit, prima dronă, aia pe care au găsit-o în pădure în partea cealalată, la deal, dincolo, aia a fost pe la două fără vreo patru minute. Am auzit zguduindu-se şi am ieşit repede afară. Când am văzut proiectoarele, erau proiectoare mari, înalte, s-a auzit în interior la ei, în Ismail, trăgeau cu arme cu, mă rog, trăgea în drona asta care s-a găsit în partea asta. Au lovit-o cu un tun, dar tare de tot. Eu eram aici. A deviat-o, a dereglat-o, ea a luat-o peste casa noastră, la înălţime, că nu am văzut-o, la înălţime şi tot a plecat. Iar după vreo două secunde s-a văzut deodată o flacără mare, imensă, v-am povestit eu atunci, era la vro 50 de metri înălţime, o flacără înaltă, poate ea era şi mai înaltă, dar de-aici de-acasă... Băieţii, hai să mergem cu maşina, dar nu se poate cu maşina ori în pădure. Domnule, ea nu a căzut în pădure, ea a căzut pe pământ arabil, sută la sută /acolo/ a căzut, în fine, am plecat cu maşina, am mers vreo 500 de metri, am oprit şi am luat-o pe jos", a spus şi Ion Giovanovici, locuitor din Plauru.

