Liviu Dragnea, prima reacție după ce s-a spus că s-a despărțit de Irina

Liviu Dragnea nici nu a infirmat, nici nu a confirmat despărțirea de Irina, iubita lui, însă a subliniat că viața personală a oricui ar trebui să rămână privată. Totuși, a lăsat să se înțeleagă că este o separare, fără a face însă referiri la Irina: „Există schimbări în viața fiecăruia și există decizii. Ce pot garanta este că eu îmi asum întotdeauna deciziile luate, așa cum am făcut-o și în viața politică. Știu bine ce fac și de ce și întotdeauna iau decizii spre mai bine”.

„Pentru a pune capăt tuturor speculațiilor și poveștilor cu iz telenovelistic pe care le vedem în aceste zile și care, pentru unii, par mai interesante chiar decât situația dezastruoasă în care se află țara, voi face două precizări:

1. Viața personală a oricui ar trebui să rămână privată. Din respect pentru familia mea și pentru românii care au probleme serioase în aceste vremuri, nu mă voi apuca să îmi comentez relațiile și alegerile personale. Nu mă caracterizează, n-am făcut-o niciodată și nu o să încep acum. Există schimbări în viața fiecăruia și există decizii. Ce pot garanta este că eu îmi asum întotdeauna deciziile luate, așa cum am făcut-o și în viața politică. Știu bine ce fac și de ce și întotdeauna iau decizii spre mai bine.

2. Ziua de Sfântul Nicolae mi-am petrecut-o împreună cu copiii mei, iar astăzi am lucrat la partid alături de Codrin Ștefănescu. Orice altă "știre" e o prostie. Înțeleg nevoia de a acoperi știrile cu adevărat importante din viața politică actuală cu "senzațional" și cancan, însă asta e doar o perdea de fum. Subiectele și problemele românilor sunt altele și ele nu pot fi ascunse, oricât s-ar chinui marionetele aflate acum la cârma țării”, a spus Liviu Dragnea.

„Nu am fost membru al niciunui partid politic și am lucrat în diverse locuri, în permanență, începând cu vârsta de 19 ani. Nu am stat niciodată acasă deși știu că au existat speculații pe tema aceasta după ce am demisionat de la MDRAP deoarece nu am mai lucrat în sectorul public ulterior și “mi se pierduse urma”. Pur și simplu, după acea demisie m-am întors în privat și în continuare tot în sectorul privat lucrez”, a spus Irina Tănase pentru DC News într-un interviu acordat cu câteva luni în urmă.

„Eu sunt economist ca formare, așa că joburile pe care le-am avut au fost întotdeauna legate de zona această. Nu prea aș vrea să îți dau mai multe detalii pentru că pe modelul deja cunoscut, ulterior anumite persoane ar putea avea de suferit pentru că mi-au acordat șansa să lucrez și să învăț în cadrul companiilor lor. Așa că aș prefera să o lăsăm așa”, ne-a spus Irina Tănase.

”Legat de politică, nu am avut niciodată niciun plan în acest sens, deși pare ciudat pentru că sunt înconjurată de atâția ani de oameni din această zonă. Încă de la început, mi-am dorit mult să învăț și să înțeleg “cum merg lucrurile” atât din punct de vedere politic cât și administrativ, întotdeauna mi s-a părut că sunt niște informații esențiale dacă îți dorești să realizezi ceva în viață. Ulterior, după ce am dobândit răspunsurile și informațiile care mă interesau, mi-am dat demisia și m-am întors în privat. Motivul pentru care am rămas în zona aceasta a fost relația cu Liviu, faptul că am văzut cât de mult credea și muncea zilnic pentru a schimba România și am crezut și cred în continuare sincer că măsurile pe care le-a luat au dus la schimbarea în bine a țării. Mi-am dorit să fac parte din această schimbare și să îl sprijin cu tot ceea ce puteam să își îndeplinească misiunea, ca să zic așa. În acest moment, din păcate, în politica românească este atâta haos, ipocrizie și perversitate încât îmi este foarte greu să mă gândesc dacă mi-aș dori vreodată să activez în această zonă, dar sunt încă mult prea tânăra ca să spun “niciodată””, ne-a mai zis Irina Tănase.