Lipsă de transparență în acordarea fondurilor pentru Implanturi Cohleare. Dr. Panaiota Dumitrache: Am o întrebare către Casa Națională / video

În cadrul conferinței, dr. Panaiota Dumitrache a făcut o comparație între situația pacienților, care au nevoie de Implant Cohlear, de la Spitalul Marie Curie și Grigore Alexandrescu.

„În spitalul Marie Curie, în prezent, avem pe lista de așteptare pentru primul implant, care reprezintă o prioritate, 59 de pacienți. Până nu acoperim prima listă, nu putem să trecem pe lista a doua. Pe lista pentru al doilea implant figurează 83 de pacienți. Pentru schimbarea procesorului, care se întâmplă la 7 ani, avem 53 de pacienți și pacienți care așteaptă să primească proteze implantabile în conducere osoasă sunt 32.

La Spitalul Grigore Alexandrescu, situația este puțin mai bună, centrul fiind mai nou. Pentru primul implant avem 20 de pacienți, pentru al doilea implant avem 32 e pacienți, pentru schimbarea procesorului de sunet așteaptă 18 pacienți și pentru protezele implantabile în conducere osoasă sunt 8 pacienți.", a spus dr. Panaiota Dumitrache.

Ce fonduri au primit cele două spitale

Medicul a comparat și fondurile primite de cele două spitale. Potrivit acesteia, Spitalul Marie Curie a primit mai puține implanturi, față de Grigore Alexandrescu, chiar dacă numărul pacienților este mai mare.

„Am ocazia să fac o comparație între cele două spitale. Acestea sunt fondurile pe care le-am primit în primele două trimestre, în trimestrul I și în trimestrul II al anului 2024.

La Marie Curie am primit, în primul trimestru, două implanturi, în al doilea trimestru 3 implanturi. Nu am primit fonduri pentru protezele în conducere osoasă. În ce privește procesoarele de sunet am primit câte un procesor de schimb în fiecare trimestru.

La Grigore Alexandrescu avem patru implanturi în primul trimestru, 3 implanturi în al doilea trimestru și un singur procesor de schimb în cele două trimestre.

Ca să fie și mai clară situația, 5 implanturi la Marie Curie pentru 143 de pacienți și o parte din ei vor avea nevoie de două implanturi, adică necesarul este mult mai mare decât 143, iar la Grigore Alexandrescu sunt 7 implanturi pentru 52 de pacienți.", a spus dr. Panaiota Dumitrache.

Lipsă de transparență în acordarea fondurilor

„Fondurile primite sunt derizorii în comparație cu numărul de pacienți în așteptare. La Marie Curie, de 4 ani și 9 luni nu s-a mai efectuat niciun implant pentru niciun copil aflat pe listă pentru al doilea implant. 83 de copii în momentul actual.

Întrebare mea este către Casa Națională, către autorități. Care sunt criteriile de acordare a acestor fonduri și care este situația în celelalte centre pentru că în acești ani indiferent de cererile, de notele de fundamentare care s-au făcut, s-au trimis prin email, prin curierat, am fost personal și am depus la CNAS aceste note de fundamentare, nu numai că nu s-a îmbunătățit, dar în ultimii ani, cu siguranță, se observă un regres în ce privește obținerea fondurilor. Eu o consider o lipsă de transparență.”, a spus dr. Panaiota Dumitrache la conferința "Registrul Național de Implant Cohlear, o prioritate națională".

