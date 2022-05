Liderul cecen Kadîrov amenință Polonia cu invazia / VIDEO

Într-un videoclip postat pe site-ul de socializare Twitter, Kadîrov spune că Ucraina este o problemă închisă, iar Polonia va fi următoarea țintă.

„Ucraina este acum o problemă închisă. După Ucraina, dacă există o comandă în șase secunde, vom demonstra de ce suntem capabili”, se aude spunând Kadîrov.

De asemenea, el a cerut Poloniei să-i ceară scuze ambasadorului Rusiei, Serghei Andreev, pentru incidentul din cimitirul militar sovietic din Varșovia, care a fost profanat cu vopsea roșie. A doua sa cerere a fost ca Polonia să-și retragă „armele și mercenarii”, deoarece Polonia este printre țările care ajută cel mai activ Ucraina.

⚡️Kadyrov said that he plans to attack Poland



“Ukraine is already a closed issue. I'm interested in #Poland. After #Ukraine, if there is an order, we will show what we are capable to do in 6 seconds. Better take your weapons (Poles) from the mercenaries.” pic.twitter.com/WLesxJjX2b