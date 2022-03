Libertatea presei doar când ne convine. Vâlcu și Bulai arată ipocrizia. "Publicul, proștii ăia, să învețe înainte să voteze. Să vină cu diploma"

„Așa-zisa presă de dreapta, gânditorii, chiar unii lideri ai PDL-ului ziceau să închidă Antena 3, să-i sancționeze. Știi cum a fost când au făcut trăsnaia aia, să nu-i zic direct abuz, cu confiscarea sediului. Iohannis a îndrăznit să respecte Constituția. A zis să ne uităm că presa are rostul său. Culmea, aceiași se pretind de dreapta, dreapta însemnând libertăți, drepturile omului, printre altele.

Adică ceilalți, «cealaltă parte a presei», cum zicea Ion Iliescu, nu a cerut închiderea posturilor concurente, sancționarea, să nu le mai dea publicitate. Se făcuse o listă neagră, acum a reluat ideea asta și AUR, e cam... aceeași făină”, a spus Val Vâlcu în emisiunea „Nod în papură” de la DC NEWS.

Trebuie să lași oamenii să-și exprime părerile chiar dacă nu-ți convine

„Problema este că atunci când apare o cultură democratică admiți, mai ales în situații de criză, mai ales în situații speciale, că oamenii pot vorbi și că oamenii au dreptul să-și exprime părerile. Din păcate, foarte mulți «mari democrați» din România au o gândire departe de democrație”, a adăugat Bulai. „Democrația înseamnă că am dreptate eu”, completează Vâlcu.

Fiind de acord cu partenerul de discuție, sociologul continuă: „Democrația este părerea mea personală și restul... Sau ce zic cetățenii e OK, ce zice CCR e OK, apropo de statul de drept. A, când nu sunt de acord, am mari rezerve!”.

„O jurnalistă din presa de dreapta ceruse să fie arestați judecătorii CCR”, a adus exemplu Vâlcu. Răspunsul lui Bulai a fost sarcastic: „Ceea ce este frumos și foarte democratic”.

Este specificul țării. Oamenii nu au des o poziție constantă

„Nu am așteptări foarte mari, suntem într-o țară unde prea des oamenii nu au o anumită poziție. Au doar pozițiile care se cer într-un context sau altul, în funcție de diferitele solicitări”, mai adaugă sociologul Bulai.

„Era certat chiar publicul. «Proștii ăia să învețe înainte să voteze!». Deci să vii cu diplomă. Adică ei nu gândesc bine, nu mai zic de jigniri cum ar fi «știrbi». N-ai dreptul la vot dacă n-ai 32 de dinți în gură”, mai amintește jurnalistul DC NEWS.

L-au jignit pe Iohannis când a luat apărarea Antenei 3

„Mi-ai adus aminte de cazul cu Antena 3. Era evident un abuz, era o golănie să le spui să părăsească în trei zile. Mai ales că nu a făcut nimic, statul nu a făcut nimic nici până în ziua de azi. L-au înjurat până și pe Iohannis. «Cum a putut Iohannis să spună că nu e OK să închizi o televiziune?». Omul a spus o chestie absolut de bunsimț. Totuși, avem o limită. Închiderea dreptului presei nu are legătură cu ce zicea presa aia”, a continuat Alfred Bulai.

„Eh, culmea, în anii 2000, în timpului guvernului Năstase, când l-au arestat pe Ciuvică o noapte, a sărit toată presa. Și presa de stânga, și presa de dreapta”, subliniază Vâlcu, indicând ipocrizia presei.

„Păreau mai simple lucrurile atunci. Erau două tabere mari. Era PSD, care nu știa să-și facă imagine, și era o opoziție anti-PSD, care era mult mai clar conturată. Astăzi, nu prea mai știi cum stau lucrurile, e mult mai complicat”, a conchis Bulai.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News