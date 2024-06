Lavrov și alți miniștri ruși, dați afară din sală în Coreea de Nord / „Liderul nostru va intra primul” / video viral

Miniștrii din Federația Rusă care s-au deplasat alături de președintele Vladimir Putin în Coreea de Nord au fost dați afară din sala de negocieri de la Phenian, potrivit NEXTA.

Miniștrii ruși care au intrat în sala de negocieri au fost imediat dați afară de un oficial nord-coreean, pentru a-l lăsa pe Kim Jong-un să intre primul.

Când oficialul nord-coreean i-a cerut „sa iasă pe hol”, un membru al delegației ruse a întrebat nervos: „De ce am intrat aici? Trebuia sa ne fi avertizat imediat”.

„Liderul nostru va intra primul”, i-a explicat reprezentantul nord-coreenilor.

