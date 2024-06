Putin l-a scos la plimbare cu limuzina pe Kim. Același model i l-a făcut și cadou /video

Acest eveniment a avut loc în contextul unui nou acord semnat de cei doi lideri, care întărește cooperarea militară și prevede un angajament de ajutor reciproc în cazul unui atac.

Kim Jong Un a descris aceste noi relații ca pe o adevărată ”alianță”. Într-o înregistrare video difuzată de televiziunea rusă de stat, Putin poate fi văzut la volanul limuzinei blindate negre - mașina prezidențială oficială a Rusiei - Kim fiind așezat pe locul pasagerului. Mașina este filmată rulând pe un drum șerpuit.

Un coreean îmbrăcat într-un costum și purtând mănuși albe a deschis ușa lui Kim, alergând apoi către portiera lui Putin. Cei doi lideri au fost filmați apoi mergând și discutând pe o potecă într-o zonă împădurită, urmați de un bărbat, probabil un bodyguard.

