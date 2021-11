Laura Lavric, după moartea lui Benone Sinulescu: O veste cumplită. Îi era frică de spital

Benone Sinulescu a murit în această după-amiază din cauza unei pneumonii ce ar fi apărut cu 2-3 zile în urmă. Artistul avea 84 de ani, iar colegii săi de breaslă îl plâng acum. Laura Lavric a vorbit despre pierderea artistului. "O venit aia cu coasa și seceră numai celebrități din muzica populară", a spus aceasta, menționând că a fost prietenă cu Benone Sinulescu și că știa că interpretul se confruntă cu probleme de sănătate.

"E o veste cumplită, numai vești din astea primim, pur și simplu ne speriem. Cum se spune popular, o venit aia cu coasa și seceră numai celebrități din muzica populară. Eu eram prietenă bună cu Benone, vorbeam cel puțin o dată pe lună. Dacă vedeam că nu am vorbit, dar nu din cauza mea, ci din cauza lui, că el nu prea răspundea la telefon și mă suna: "-Nu m-ai sunat, moldoveanco". "-Te-am sunat, uite-te pe telefon". Mi-a plăcut foarte mult de el, un om extraordinar, cu un repertoriu vast. Vreau să vă spun că a înregistrat ultimul CD la Chișinău cu Nicolae Botgros, cu lăutarii, și urma să vin eu, și îmi spune Botgros: "-Măi, a fost acum Benone, este un fenomen". A pus voce la toate melodiile în aceeași zi. Doamne Dumnezeule, avea calități vocale extraordinare.

Am fost în turneu în străinătate cu el, era plin de umor, așa de rău ne pare, pe cuvânt, dar eu știam că are ceva probleme de sănătate, dar ca să vedeți cum funcționează telepatia, chiar astăzi voiam să îl sun și am fost sunată acum vreo 2 ore și mi s-a spus. Mi-a venit să leșin. Lui îi era frică de spital, îi era frică de operații. Ultima dată am vorbit cu el acum 2 luni. El când era bine spunea să vin pe la el. Era harnic, era pasionat de grădină, de flori, era un bun gospodar. Îmi pare rău că a plecat săracul dintre noi. Un prieten și un coleg minunat. Benone, să cânți și la Dumnezeu așa frumos cum ne-ai cântat și nouă pe Pământ.", a declarat Laura Lavric la Realitatea Plus.

Soția lui Benone Sinulescu, prima reacție după moartea artistului

„Am rămas singură, era bine, ne bucuram, dar a făcut o pneumonie de aspirație și s-a dus, n-a vrut să fie dus la spital, de frică, din cauza Covid-19. A murit astăzi, la orele 14.30, îl ducem la o casă mortuară, la o firmă, apoi de aici o să-l ducem la Filarmonica, îl vom înmormânta la Eternitatea. El este în casă acum, în pat, așteptăm firma mortuară să vină, sunt distrusă de durere. Nu am nevoie de nimic, pe el înapoi nimeni nu îl mai întoarce!”, a declarat soția lui Benone Sinulescu, potrivit publicației impact.ro.