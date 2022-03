Lampard, despre Adrian Mutu: Când s-a aflat că a ieşit pozitiv, nu am fost surprins

”Scott Parker a locuit o vreme lângă Mutu, în Chelsea Harbour. Scott era superprofesionist, nu întârzia niciodată la antrenamente și era mereu bine pregătit. Câteodată ajungea la Harlington (n.r. – baza de antrenament al lui Chelsea) împreună cu Mutu.

Într-o dimineață, Scott cobora din lift când s-a lovit de Mutu. Acesta părea șifonat și era evident că petrecuse toată noaptea și abia ajungea acasă. L-a implorat pe Scottie să îl aștepte până se schimbă în echipamentul de antrenament. Când a ieșit povestea cu testul pozitiv n-aș zice că am fost tocmai șocat”, a povestit Frank Lampard, în cartea sa, citat de Digisport.

Adrian Mutu, despre perioada la Chelsea: Am fost în iad şi m-am întors

"Londra, New York-ul, Parisul, sunt orașe grele, periculoase pentru un adolescent. Nu sunt ca Bucureștiul, ca Milano, sunt foarte mulți oameni. Importanța orașului te face să te pierzi, dacă nu ești educat. Ideea e că știm cu toții ce s-a întâmplat acolo, nu aș vrea să trecem prin asta. În jur de patru milioane (n.r. – salariu la Chelsea). Noi, în momentul de față, ar trebui să ne educăm copiii cum să fie, cum să aibă succes.

Acum, noi suntem diferiți cu copiii noștri, văd și la prietenii mei. Eu nu am fost în momentul ăla pregătit deloc. Eu nu am fost pregătit de lucrul ăsta, m-a luat prin surprindere și faima, și banii, și tot. Nu aveam pe nimeni lângă mine care să mă învețe cum să gestionez aceste sentimente și tot ce se întâmplă acolo și, inevitabil, a venit și căderea. Bineînțeles că am suferit foarte tare. A fost o greșeală și normal că vine și decăderea cu ea.

Au fost 6 luni groaznice din viața mea. Am fost, ca să zic așa, în iad, și m-am întors. Am rămas singur. Știu că Trăian Băsescu era președintele țării atunci și spunea 'să-și asume responsabilitatea, să facă ce vrea'. Până atunci, era mândru de mine, eram erou național, și la un moment dat am fost lăsat singur. Eu nu am rămas cu această decădere, am rămas cu faptul că m-am întors și, după acest episod, am luat și ”cel mai bun străin” din Italia de două ori la rând. A fost un comeback extraordinar, pe care puțini sportivi au fost capabili să-l facă”, a declarat Adrian Mutu în podcast-ul "Acasă la Măruță".

