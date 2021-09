L’Université des Sciences Agronomiques et Médecine Vétérinaire (USAMV) de Bucarest accorde des bourses pour les étudiants francophones. Le Ministre Sorin Cimpeanu a fait l’annonce

Sorin Cimpeanu, Ministre de l’Éducation, a annoncé que USAMV va accorder chaque année plusieurs bourses pour les étudiants francophones.

”Je suis très heureux de vous annoncer que mon Université (USAMV - L’Université des Sciences Agronomiques et Médicine Vétérinaire de Bucarest) a décidé à l’occasion de la 60eme anniversaire de l’AUF et dans la 15eme année du programme de bourses Eugen Ionesco, d’accorder chaque année un nombre de 10 bourses doctorales pour les étudiants francophones, en spécial ceux qui proviennent des pays du Sud. C’est une façon de montrer qu’on peut contribuer au développement de l’enseignement supérieur d’une manière active.

Peut-être ça ne vous parait pas beaucoup : une bourse Eugen Ionesco dure entre 3 mois et 6 mois et a une valeur entre 6.000 euros le minimum et 10.000 euros le maximum.

Donc, c’est un budget de jusqu’à 100.000 euros que mon Université va poser à la disposition des jeunes étudiants francophones en doctorat chaque année. Je suis très fier d’annoncer ça et je veux remercier à tous mes collègues de l’Université des Sciences Agronomiques et Médicine Vétérinaire de Bucarest pour soutenir cette initiative.

En Roumanie, on a plus d’un million d’élèves qui apprend le français. On a 10.000 professeurs de français. On a plus de 10.000 étudiants qui font leurs études complètement en français, à travers une centaine de filières francophones qui fonctionnent dans le sein de tous les Universités roumaines” a déclaré Sorin Cimpeanu lors de l’ouverture de l’Assemblé Générale de l’AUF.

”La langue française, une langue de cœur pour les roumains”

”Pour les roumains, la langue française a représenté pour presque deux siècles non seulement une langue internationale, la langue de la diplomatie ou de la culture, mais une langue de cœur, la Roumanie étant souvent décrite comme une île de latinité dans un monde slave. L’approche linguistique entre les deux langues d’origine latine joue un rôle incontestable, et l’appartenance de la Roumanie à la Francophonie a des racines historiques et explique son attachement à la langue française.

Le statut de membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), doublé par la vocation francophone de tradition, a permis à la Roumanie la consolidation de la dimension globale de la coopération internationale. La Roumanie a joué un rôle essentiel dans le cadre de la Francophonie, en devenant le premier pays de la région qui a accueilli la Conférence Ministérielle de la Francophonie en 1998 et le Sommet de la Francophonie en 2006. Bucarest est aussi la première ville de l’Europe qui a un Marché de la Francophonie inauguré en 2013. La Roumanie accueil à Bucarest le siège régional de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), ainsi que le siège de la Direction Régionale de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) pour l’Europe Centrale et de l’Est, en soutenant la coopération universitaire francophone, y compris par l’encouragement des bourses doctorales et postdoctorales « Eugen Ionesco ». Dans le mois de septembre, Bucarest va accueillir la réunion de l’Assemblé Générale de l’AUF, événement organisé en système hybride, dont les résultats vont être présentés dans le cadre du Sommet de la Francophonie de Djerba (Tunisie)”, a déclaré Sorin Cimpeanu en printemps, pour le Jour de la Francophonie.