Klaus Iohannis, invitat astăzi la NUNTĂ

În plină criză politică şi sanitară în România, Klaus Iohannis a ascultat marți seara, din sală, muzică simfonică. Președintele a participat la concertul în care Orchestra Naţională a Franţei l-a omagiat pe George Enescu. Șeful statului este invitat miercuri la cununia civilă a Simonei Halep, informează Mediafax.

„Festivalul Internaţional este o sărbătoare a muzicii şi o bucurie a reîntâlnirii cu cele mai prestigioase orchestre şi dirijori renumiţi. În această seară, dirijorul Cristian Măcelaru şi Orchestra Naţională a Franţei au adus un omagiu vibrant operei lui George Enescu”, a scris marți seara preşedintele Klaus Iohannis pe contul său de Facebook.

Participă la nunta sportivei

Conform unor surse, preşedintele ţării este invitat miercuri la cununia civilă pe care jucătoarea de tenis Simona Halep, 29 de ani, şi partenerul său, omul de afaceri Toni Iuruc, 43 de ani, o au programată la Constanţa, oraşul natal al dublei câştigătoare de turnee de Mare Şlem (Ronald Garros şi Wimbledon).

Simona Halep a anunțat la revenirea în țară de la US Open că se căsătorește miercuri cu Toni Iuruc. „Da, domnul Țiriac m-a dat de gol. Da, ne vom căsători săptămâna viitoare. E un eveniment frumos, am emoții”, a adăugat Halep. Klaus Iohannis este mare iubitor de tenis, și, mai nou, de golf. Șeful statului mai practică ciclismul, schiul şi drumeţiile montane și are chiar antrenor personal de tenis, este vorba despre finul său, Marius Vecerdea, organizatorul turneului Sibiu Open.

Simona Halep se mărită miercuri cu Toni Iuruc

Simona Halep se mărită miercuri cu Toni Iuruc. Cei doi s-au logodit în luna iunie. Revenită în țară după US Open, Simona Halep a declarat că o așteaptă câteva zile de pauză, pentru că este foarte obosită. Apoi va continua antrenamentele.

„Voi încerca să joc cât se poate de mult anul acesta, ce a mai rămas, și să mă pregătesc mai mult decât înainte”, a spus Halep.

Ziariștii prezenți la aeroport i-au spus că urmează o săptămână frumoasă pentru ea.

„Da, domnul Țiriac m-a dat de gol. Da, ne vom căsători săptămâna viitoare. E un eveniment frumos, am emoții”, a adăugat Halep.

Emoțiile sunt diferite față de cele de pe teren, pentru că „aici e mult mai important pasul”: „sunt bucuroasă că se întâmplă”.

Nunta are loc pe 15 septembrie. Simona Halep și Toni Iuruc s-au logodit în luna iunie.