Kim Jong Un a uimit cu ținuta sa la un test cu drone sinucigaşe. Dictatorul vrea inteligență artificială în dezvoltarea lor - Video

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat testul acestei arme sâmbătă. Dictatorul a observat cu un binoclu dronele care au provocat explozia ţintelor, potrivit imaginilor difuzate de media de stat din Phenian, notează AFP. Kim Jong Un s-a afișat într-un costum alb "imaculat".

Potrivit agenţiei de ştiri oficiale KCNA, Kim Jong Un a declarat că este "necesar să se dezvolte şi să se producă mai multe drone sinucigaşe", pe lângă "drone de recunoaştere strategice şi drone de atac polivalente".

Dotate cu o încărcătură explozivă, "dronele sinucigaşe" lovesc direct unităţi duşmane, pe o rază de câţiva kilometri. Aceste arme vor fi "utilizate (...) pentru a ataca toate ţintele duşmane la sol şi în mare", a indicat KCNA, precizând că toate dronele testate pe 24 august "au identificat corect şi distrus" obiectivele fixate.

VIDEO

